उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में शुक्रवार, 20 मार्च को वकीलों द्वारा हड़ताल पर चले जाने के बाद काम ठप हो गया है। ये हड़ताल वकीलों द्वारा अपने एक सहकर्मी द्वारा दर्ज कराई गई मारपीट और लूट की शिकायत पर पुलिस की कथित निष्क्रियता के विरोध में की गई थी। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया है कि गाजीपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) जिनके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ था, असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

गुरुवार को हुई एक बैठक में शाहदरा बार एसोसिएशन जो कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के सभी वकीलों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने शुक्रवार को पूरी तरह से काम बंद करने और परिसर में पुलिस के प्रवेश को रोकने का आह्वान किया था।

गाजीपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के एक्शन न लेने पर भड़के वकील

एसबीए ने अपने अध्यक्ष वीके सिंह और मानद सचिव नरवीर डबास द्वारा हस्ताक्षरित एक परिपत्र में कहा, “शाहदरा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी जिसमें गाजीपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बार के एक सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया और उससे लूटपाट की गई। हालांकि, एफआईआर दर्ज की गई थी लेकिन गाजीपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उसे गिरफ्तार किया।”

परिपत्र में आरोप लगाया गया है कि एसएचओ ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की है और असली दोषियों को बचाने के लिए किसी न किसी बहाने से समय बर्बाद कर रहे हैं। परिपत्र में कहा गया है कि एसबीए की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 20 मार्च 2026 को पूरी तरह काम बंद रखने और विरोध के रूप में उसी दिन अदालत परिसर में पुलिस अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया गया है। दिल्ली में 1.65 लाख पंजीकृत वकील हैं जिन्होंने पहले भी कई मौकों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़तालों का सहारा लिया है।

पहले भी कई मौकों पर अपनी मांगें पूरी करने के लिए हड़ताल पर जा चुके हैं वकील

फरवरी 2025 में, दिल्ली की अदालतों में वकीलों ने यह कहते हुए काम बंद कर दिया कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया था। उनकी मुख्य आपत्तियों में से एक यह थी कि विधेयक में कथित तौर पर ऐसे प्रावधान शामिल थे जो अधिवक्ताओं को अदालती कामकाज का बहिष्कार करने से रोकते थे।

जून 2025 में, दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने 34 डिजिटल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अदालत कक्षों के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के निर्णय के बाद काम से दूर रहने का फैसला किया जो चेक बाउंस मामलों की सुनवाई करते हैं।

अगस्त 2025 में, वकीलों ने 6 दिनों तक काम बंद रखा और तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त को जारी एक अधिसूचना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसमें पुलिस कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस स्टेशनों से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

अगस्त 2024 में, द्वारका कोर्ट के वकील पुलिस वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो गए क्योंकि वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके वाहनों को पुलिस स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

जुलाई 2024 में, दिल्ली के वकीलों ने एक प्रशासनिक सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित एक कठोर आदेश का हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर कार्यवाहक शाखा की पूर्व स्वीकृति के बिना वकीलों के चैंबर में किसी भी मरम्मत सामग्री के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित कर दिया गया था, और दिल्ली बार एसोसिएशन (डीबीए) ने काम से दूर रहने का आदेश पारित किया।

सितंबर 2023 में, दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने गाजियाबाद में एक वकील की हत्या और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर हुए हमले के विरोध में हड़ताल की और काम पर नहीं आए।

दिसंबर 2023 में, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन ने काम से अनुपस्थित रहने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर बार के एक सदस्य की पिटाई की थी।

केरल HC ने रद्द की श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज FIR

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी आधार के किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाना सामाजिक हिंसा का एक खतरनाक रूप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई समाज किसी महिला की उपलब्धियों के बजाय उसकी इमेज पर ज्यादा ध्यान देता है, तो इससे उसकी अपनी बौद्धिक दरिद्रता उजागर होती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें