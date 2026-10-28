उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को वकीलों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान जस्टिस अजय भनोट की अदालत के अंदर फर्नीचर फेंका गया और हंगामा हुआ। यह विरोध इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से जस्टिस भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी के बाद हुआ। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने एक वकील के साथ दुर्व्यवहार किया और एक वरिष्ठ अधिवक्ता का मजाक उड़ाया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अदालत परिसर में हुए हंगामे को अवमाननापूर्ण बताया। उन्होंने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को सीसीटीवी फुटेज हासिल करने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया, ताकि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके।

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत अदालत कक्ष में बैठने की व्यवस्था को लेकर हुई थी। बार एसोसिएशन के मुताबिक, अदालत में पुलिस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने के लिए अलग कुर्सी की व्यवस्था की जा रही थी। इसी दौरान एक पुलिस अधीक्षक (SP) उस पंक्ति में बैठ गए, जो आमतौर पर वकीलों के लिए आरक्षित रहती है।

आरोप है कि एक वकील ने पुलिस अधीक्षक से पीछे की ओर बैठने का अनुरोध किया। इस बात को लेकर विवाद हो गया। बार एसोसिएशन का दावा है कि इसके बाद एक सरकारी वकील ने संबंधित अधिवक्ता को फटकार लगाई और न्यायाधीश से उसकी शिकायत की।

Lawyers ransacked a courtroom in the Allahabad High Court in protest against the judge. pic.twitter.com/c8k4IxkOTM — Paras Nath Singh (@parasnsingh95) October 28, 2026

बार एसोसिएशन ने लगाए गंभीर आरोप

27 अक्टूबर को जारी एक पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि जस्टिस अजय भनोट ने संबंधित वकील को जेल भेजने की धमकी दी। एसोसिएशन के अनुसार, जब वकील ने माफी मांगने की कोशिश की, तो न्यायाधीश ने कथित तौर पर उसे पुलिस अधिकारी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता का मजाक उड़ाया गया। बार एसोसिएशन ने इन घटनाओं पर गंभीर आपत्ति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने और मामले का संज्ञान लेने की मांग की।

एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि यदि आरोपों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उसके सदस्य जस्टिस भनोट की अदालत का बहिष्कार करेंगे। इसी विरोध के बीच बुधवार को अदालत परिसर में हंगामे और कथित तोड़फोड़ की घटना सामने आई।

अदालत में हंगामे पर क्या कहा गया?

एडवोकेट पारस नाथ सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि अदालत के अंदर तोड़फोड़ करना और न्यायाधीश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वकीलों की शिकायतें चाहे जो भी हों, उन्हें शारीरिक या मौखिक हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए।

उनके मुताबिक, इस तरह का व्यवहार अदालत की अवमानना के दायरे में आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं और दोनों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में वर्ष 2020 से खातों का ऑडिट नहीं होने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय सभ्यता के केंद्र हैं और यहां पढ़ने वाले छात्र देश का भविष्य हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।