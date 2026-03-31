राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि वकीलों के साथ नौकरों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि उनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया उचित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए और पेशे की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा सहायक अधिवक्ताओं को एक साथ हटाने के फैसले को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा 17 याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। ये याचिकाएं JDA के साथ काम कर रहे सहायक अधिवक्ताओं की सेवाएं खत्म करने से जुड़ी थीं।

अदालत ने 25 मार्च को सुनवाई के दौरान कहा, ”वकीलों की अपनी गरिमा होती है और उन्हें नौकर की तरह नहीं माना जा सकता। उनकी नियुक्ति या हटाना उचित नियमों और शर्तों के अनुसार होना चाहिए। वकील की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।”

अदालत यह जांच रही थी कि 14 नवंबर 2025 को जो नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया, क्या वह तय नियमों और निष्पक्षता (प्राकृतिक न्याय) के खिलाफ था? खासकर जब हटाने का आधार, काम के प्रदर्शन से जुड़ा होना चाहिए था।

‘वकीलों को नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता’

-अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वकीलों की अपनी गरिमा होती है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

-कोर्ट ने कहा कि वकीलों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

-वकीलों की नियुक्ति या हटाने का फैसला उचित नियमों और शर्तों के अनुसार होना चाहिए। उनकी गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

-अदालत ने कहा कि भले ही वकील कॉन्ट्रैक्ट पर हों, फिर भी उनके काम में सार्वजनिक महत्व जुड़ा होता है। इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता जरूरी है।

-संबंधित अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी वकील को काम पर रख या हटा नहीं सकते।

-नियुक्ति या हटाने की प्रक्रिया तय नियमों और शर्तों के अनुसार ही होनी चाहिए।

अदालत ने कार्रवाई को ‘मनमानी’ बताया

-अदालत ने पाया कि JDA यह साबित नहीं कर सका कि याचिकाकर्ताओं के काम से कोई असंतोष था। बल्कि रिकॉर्ड में उनका काम ‘अच्छा और संतोषजनक’ बताया गया था।

-कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण और बाहरी दबाव में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मनमानी है और नियमों के खिलाफ है।

-अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी संस्थाओं को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और अपनी ही तय शर्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर जब संबंधित लोगों के खिलाफ कोई नकारात्मक सबूत न हो।

इस मामले में अधिकारियों ने अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए सहायक अधिवक्ताओं को हटाने का फैसला मनमाना है और इसे रद्द किया जाता है।

-अदालत ने कहा कि सहायक अधिवक्ताओं को हटाने या उनकी नियुक्ति रद्द करने का फैसला अधिकारियों की मनमानी है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

बैकग्राउंड: असिस्टेंट एडवोकेट की नियुक्ति क्यों हुई?

सहायक अधिवक्ताओं को JDA ने 11 सितंबर 2009 से जारी अलग-अलग प्रशासनिक आदेशों के तहत नियुक्त किया था ताकि वे अधिकारियों और पैनल के वकीलों के बीच कॉर्डिनेशन करें और अदालत में समय पर जवाब दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

उनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर जरूर थी लेकिन शर्तों में साफ लिखा था कि उन्हें तभी हटाया जा सकता है जब उनके काम को आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर असंतोषजनक पाया जाए।

कोर्ट का निर्देश

-अदालत ने JDA को निर्देश दिया कि सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट नीति और नियम बनाए जाएं।

-कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता तब तक सहायक अधिवक्ता के रूप में काम करते रहेंगे जब तक उनका काम अच्छा और संतोषजनक है या नई नीति बनकर उसके अनुसार नई नियुक्तियां नहीं हो जातीं।

-अदालत ने निर्देश दिया कि नई नीति में महिला वकीलों और SC/ST, पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग के वकीलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

-साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन वकीलों का भुगतान सरकारी खजाने से होता है और JDA राजस्थान सरकार से जुड़ी संस्था है। इसलिए इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी vs उत्तर प्रदेश सरकार 1991 केस का हवाला दिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति सिर्फ निजी कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है बल्कि यह संविधान के नियमों के तहत आती है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर हो फिर भी उसे मनमाने तरीके से या किसी गलत वजह से खत्म नहीं किया जा सकता।

मनमाने तरीके से हटाने की छूट नहीं

अदालत ने कहा कि भले ही सहायक अधिवक्ताओं के लिए कार्यकाल की अवधि तय नहीं थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारियों को उन्हें मनमाने तरीके से हटाने की पूरी छूट मिल जाती है।

अधिकारियों को अपने ही बनाए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार केवल खराब प्रदर्शन, गलत आचरण या संस्था के हित के खिलाफ काम करने की स्थिति में ही उन्हें हटाया जा सकता है और इस मामले में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ।