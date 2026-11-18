सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ अवमानना याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल की गई थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालत इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि अदालत को बदनाम करने की कोशिश को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

प्रीम कोर्ट ने प्रवीण सिंघल से 8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही उन्हें 20 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने SCBA की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में उनकी सहायता की जरूरत होगी।

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय ने अदालत को बताया कि प्रवीण सिंघल ने CJI सूर्यकांत के सामने अपने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते समय कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। राय ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

राय ने यह भी कहा कि सिंघल SCBA के सदस्य नहीं हैं। लेकिन कई वकील अदालतों में वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए आते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो प्रसारित होते हैं और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील को नोटिस जारी किया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी के लिए लिस्ट किया है।