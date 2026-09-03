गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विवादित जेल इंटरव्यू मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बहाल करने का आदेश दिया है। संधू को पिछले साल पंजाब सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विवादित जेल इंटरव्यू में सुविधा प्रदान करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था।

जस्टिस नमित कुमार ने 1 सितंबर को दिए गए फैसले में उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो राज्य को नियमित विभागीय जांच किए बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने की अनुमति देता है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत निर्धारित संवैधानिक मानक को पूरा नहीं करती है। इस प्रकार, न्यायालय ने संधू की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य उनके खिलाफ पहले शुरू की गई विभागीय जांच को फिर से शुरू कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा बिना किसी जांच के संधू को बर्खास्त करने के निर्णय के बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष लंबित जांच बंद कर दी गई थी।

पंजाब सरकार ने 2 जनवरी, 2025 को किया था बर्खास्त

पंजाब सरकार ने 2 जनवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(बी का इस्तेमाल करते हुए गुरशेर सिंह संधू को सेवा से तुरंत बर्खास्त कर दिया था। सरकार का आरोप था कि पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई का मीडिया इंटरव्यू कराने में डीएसपी ने मदद की थी, जिससे महकमे की साख को बट्टा लगा।

उन पर ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता और पुलिस आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बिना विभागीय जांच के सीधी कार्रवाई की गई थी, जिसे अब अदालत ने रद्द कर दिया है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि संधू ने विभागीय जांच में सहयोग नहीं किया, जिसमें उन्हें चार्जशीट सौंपने और जांच में शामिल करने की कोशिशें भी शामिल थीं।

क्या है मामला?

संधू को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टेलीविजन इंटरव्यू के सिलसिले में बर्खास्त किया गया था। जिन्हें मार्च 2023 में एक टीवी इंटरव्यू द्वारा प्रसारित किया गया था। बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है।

जब इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, तब गैंगस्टर सीआईए स्टाफ, मोहाली की हिरासत में था। उस समय मोहाली में तैनात संधू ने कथित तौर पर पत्रकार जगविंदर पटियाल के साथ बिश्नोई के इंटरव्यू में मदद की थी।

संधू ने इंटरव्यू में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि वह न तो आरोपी की जांच कर रहे थे और न ही मोहाली स्थित सीआईए स्टाफ की हिरासत में उसकी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के पास था, जिसने बिश्नोई को सीआईए स्टाफ के परिसर में रखा था। अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए संधू ने तर्क दिया कि नियमित जांच के बिना उन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था।

पंजाब सरकार ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि संधू के असहयोग और ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उनके खिलाफ जारी आरोप पत्र की जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।

1 सितंबर को कोर्ट ने क्या कहा?

1 सितंबर को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि संधू को दो कारण बताओ नोटिस और एक आरोप पत्र जारी किए जाने के बावजूद, सरकार ने बिना किसी जांच के उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसमें आगे कहा गया है कि अगर संधू को पूरी चार्जशीट नहीं मिली होती या वह जांच में भाग लेने में भी विफल रहे होते, तो कार्यवाही एकतरफा रूप से की जा सकती थी।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोषी कर्मचारी के मात्र असहयोग या अनुपस्थिति को ऐसी परिस्थिति नहीं माना जा सकता जिससे जांच करना संवैधानिक रूप से असंभव हो जाए। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि संधू ने न तो कार्यवाही से बचने की कोशिश की थी और न ही विभाग के लिए पूरी तरह से अनुपलब्ध हुए थे।

इसके विपरीत, जांच में पाया गया कि उन्होंने भाग लिया था और यहां तक ​​कि कारण बताओ नोटिसों का प्रभावी जवाब देने के लिए दस्तावेजों की मांग भी की थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा ने संधू की याचिका स्वीकार की और आदेश दिया कि उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाए।

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