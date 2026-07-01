क्या मकान मालिक किरायेदार के सिक्योरिटी डिपॉजिट से दीवारों की पुताई, मामूली टूट-फूट या छोटी-मोटी मरम्मत के नाम पर पैसे काट सकता है? इसका जवाब है- हर बार नहीं। कानून के मुताबिक, किरायेदार से केवल उसी नुकसान की भरपाई ली जा सकती है जो सामान्य इस्तेमाल (wear and tear) से ज्यादा हो।

इसके अलावा, मकान मालिक को यह भी साबित करना होगा कि नुकसान वास्तव में किरायेदार की वजह से हुआ है और मरम्मत पर किया गया खर्च उचित और जरूरी था। बिना सबूत के सिक्योरिटी डिपॉजिट से मनमानी कटौती नहीं की जा सकती।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने M/S Ritas Heritage & Ors vs Sangita Gupta & Anr मामले में इसी मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में मकान मालिक किरायेदार से मरम्मत और रिनोवेशन का खर्च वसूल सकता है।

पुताई, पेटिंग का खर्च मकान मालिक की जिम्मेदारी

इस मामले में मकान मालिकों का दावा था कि किरायेदार के मकान खाली करने के बाद उन्होंने मरम्मत और रिनोवेशन पर करीब 7 लाख रुपये खर्च किए। उनका कहना था कि इसमें से 4.5 लाख रुपये उस दूसरी और तीसरी मंजिल की मरम्मत पर खर्च हुए जो किराये पर दी गई थी।

मामले में अपने दावे को सही साबित करने के लिए मकान मालिकों ने अदालत में बिल, रसीदें, इनवॉइस और मकान खाली होने के बाद की फोटो पेश कीं। उनका कहना था कि किरायेदार के जाने के बाद संपत्ति की मरम्मत और रिनोवेशन पर लाखों रुपये खर्च करने पड़े।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अदालत ने साफ कहा कि किराये के मकान में सामान्य इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट (Wear and Tear), जैसे व्हाइटवॉश और पेंटिंग का खर्च मकान मालिक की जिम्मेदारी है। इसका बोझ किरायेदार पर नहीं डाला जा सकता।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य इस्तेमाल के कारण होने वाले घिसाव या रखरखाव का खर्च मकान मालिक को ही उठाना होगा। इसके लिए किरायेदार से पैसे नहीं वसूले जा सकते।

कोर्ट ने साफ किए नए नियम

हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि यदि किरायेदार की वजह से सामान्य टूट-फूट से ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई उससे कराई जा सकती है। अदालत ने तस्वीरों की जांच के दौरान पाया कि कुछ बिजली के फिटिंग हटाए गए थे और संपत्ति को ऐसा नुकसान पहुंचा था जिसे सामान्य इस्तेमाल का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ऐसे नुकसान के लिए किरायेदार जिम्मेदार हो सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि संबंधित इमारत चार मंजिला थी जबकि करीब 7 लाख रुपये का दावा पूरी इमारत की मरम्मत पर आधारित था। ऐसे में यह तय करना जरूरी था कि किराये पर दी गई मंजिलों से जुड़ा वास्तविक खर्च कितना था।

अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि मकान खाली करते समय मकान मालिक केवल पेंटिंग, व्हाइटवॉश या सामान्य रखरखाव के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से मनमाने तरीके से पैसे नहीं काट सकता। लेकिन अगर किरायेदार ने सामान्य इस्तेमाल से अधिक नुकसान पहुंचाया है तो उससे मरम्मत का खर्च वसूला जा सकता है। यानी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि नुकसान सिर्फ सामान्य टूट-फूट है या वास्तव में किरायेदार की लापरवाही से हुआ है।

‘मालिक बोलेगा तो किराएदार को खाली करना पड़ेगा मकान’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किराएदारी से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि 2021 के नए कानून के तहत अब मकान मालिक की जरूरत को चुनौती देकर किराएदार मुकदमेबाजी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि यदि मालिक अपनी संपत्ति वापस चाहता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत मानी जाएगी और इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है।