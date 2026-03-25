कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला बेंगलुरु में कथित जमीन कब्जे से जुड़ा था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां दूसरे आरोपियों या अन्य मामलों पर लागू नहीं होंगी।

यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें श्री श्री रविशंकर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी।

यह एफआईआर बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स पुलिस ने दर्ज की थी। इसमें कर्नाटक लैंड रेवन्यू एक्ट 1964 की धारा 192A के तहत मामला बनाया गया था। इस कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करता है या उसे अपने पास रखने की कोशिश करता है, तो उसे एक साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की वजह जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का एक आदेश था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लिया है और यहां तक कि राजकालुवे (झीलों को जोड़ने वाली नाली) पर भी निर्माण कर लिया है।

इस याचिका में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अन्य लोगों के साथ पांचवें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। ये सभी लोग बाद में इस मामले में आरोपी भी बनाए गए।

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि नक्शे से पता चलता है कि बेंगलुरु दक्षिण तालुक के उत्तराहल्ली होबली स्थित कग्गलीपुरा गांव के सर्वे नंबर 164/2, 163/3, 161/7 और 160 में कुछ निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा सर्वे नंबर 150 का बड़ा हिस्सा, जो कि एक तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर भी कब्जा किया गया है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सरकार ने खुद माना है कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। इसलिए डिवीजन बेंच ने यह निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि कानून के अनुसार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

शीर्ष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। पढ़ें पूरी खबर।