सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने ट्रायल प्रोगेस का रिव्यू किया। फिर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए लखनऊ में अपने गृहनगर जाने की अनुमति दे दी है।

आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 की घटना से जुड़े हत्या के आरोप हैं, जिसमें एक एसयूवी के काफिले ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था, इसमें चार प्रदर्शनकारी किसानों समेत एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

फेयर प्रोसीजर के बीच बैलेंस बनाना होगा- SC

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने चल रहे ट्रायल की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और इस बात की जोर दिया कि प्रॉसिक्यूशन को समय पर निपटारे और फेयर प्रोसीजर के बीच बैलेंस बनाना होगा।

ट्रायल समय पर हो- कोर्ट

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, “आपकी ड्यूटी यह पक्का करना है कि आपके गवाह मौजूद रहें। ट्रायल समय पर हो। हम जल्दी नहीं करना चाहते कि गवाह, क्रॉस-एग्जामिनेशन या जरूरी सबूत छूट जाएं। साथ ही ज्यादा देर भी नहीं चाहते। प्रॉसिक्यूशन को यह बैलेंस बनाए रखना होगा।”

सुनवाई के दौरान यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बेंच का बताया कि ट्रायल के लिए एक स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है और कहा कि 131 सरकारी गवाहों में से 90 से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और करीब 41 गवाह बचे हैं।

वे इन डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं- वकील प्रशांत भूषण

पीड़ितों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे इन डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं। यह डेवलपमेंट ट्रायल की रफ्तार और एडमिनिस्ट्रेशन की काफी जांच के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आशीष मिश्रा की बेल की शर्तों में ढील देने से मना कर दिया था जिससे वे अपने फैमिली फंक्शन में शामिल हो सकें और उनके आने-जाने पर सख्ती से कंट्रोल किया था।

इसके बाद प्रशांत भूषण ने जल्दबाजी में गवाहों को बाहर करने, ट्रायल रिकॉर्ड गायब होने, पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल जज के खिलाफ आरोपों की जांच करने और एक अनुभवी सरकारी वकील को नियुक्त करने का आदेश देने को कहा था।

रूटीन था ट्रायल जज का ट्रांसफर- सिद्धार्थ दवे

आशीष मिश्रा की ओर पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने स्पष्ट किया कि पिछले ट्रायल जज का ट्रांसफर सजा देने वाला नहीं बल्कि रूटीन था। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल ऑफिसर से जुड़ी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने रखी गई थी।

इसके बाद सिद्धार्थ दवे ने आशीष मिश्रा को दिवाली पर लखनऊ आने के लिए एक हफ्ते की छूट देने की मांग की और कहा कि यह पिछले साल दी गई राहत के बराबर है। बेंच ने यह याचिका स्वीकार कर ली।

अपने होमटाउन जाने की इजाजत है- एससी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता को अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ आने वाला दिवाली त्योहार मनाने के लिए लखनऊ जिले में अपने होमटाउन जाने की इजाजत है। यह हमारे 24 मार्च 2025 के ऑर्डर के पैराग्राफ 9 में लगाई गई शर्तों के अधीन होगा।”

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