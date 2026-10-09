केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला वीणा की आईटी कंपनी को अवैध रूप से पैसे दिए जाने के आरोपों से जुड़ा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ेक अनुसार, केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को राज्य विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा, दामाद मोहम्मद रियास और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे।

ED ने की थी FIR दर्ज करने की सिफारिश

पिछले महीने ED ने केरल पुलिस को सिफारिश की थी कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद रियास सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।

ईडी इस मामले की जांच कर रही है कि जब राज्य में सीपीआई(एम) की सरकार थी, तब कोच्चि की कंपनी ‘कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड’ ने वीणा की कंपनी ‘एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस’ को अवैध रूप से पैसे दिए थे। रियास केरल सरकार में त्री भी रह चुके हैं। वह सीपीआई(एम) के राज्य सचिवालय के सदस्य हैं।

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