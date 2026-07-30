केरल हाई कोर्ट ने ओबीसी (OBC) वर्ग के नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाणपत्र को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत माता-पिता की आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके बच्चों को नॉन-क्रीमी लेयर का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने NEET UG 2026 और KEAM 2026 में प्रवेश के लिए NCL प्रमाणपत्र मांगने वाले दो 17 वर्षीय छात्रों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने 29 जुलाई के फैसले में कहा कि यदि माता-पिता की आय और संपत्ति सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक है, तो वे नॉन-क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं आ सकते। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ देना वास्तव में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों को प्रभावित करेगा।

क्या था मामला?

दो 17 वर्षीय छात्रों ने NEET UG 2026 और केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम (KEAM) 2026 में प्रवेश के लिए OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उनके आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिए कि उनके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है।

एक छात्रा एझवा समुदाय से थी और KEAM प्रवेश के लिए NCL प्रमाणपत्र चाहती थी। अदालत ने पाया कि उसके पिता की संपत्तियों का कुल मूल्य 30 लाख रुपये की तय सीमा से काफी अधिक था। दूसरे छात्र ने NEET UG 2026 के लिए NCL प्रमाणपत्र मांगा था। उसके पिता एनआरआई हैं और उनकी वार्षिक आय लगभग 33 लाख रुपये बताई गई।

छात्रों ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन’ मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत माता-पिता के वेतन को NCL पात्रता तय करते समय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने क्या कहा?

राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि यदि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों की वेतन आय को पूरी तरह बाहर रखा गया, तो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार भी आरक्षण का लाभ लेने लगेंगे। इससे नॉन-क्रीमी लेयर की अवधारणा और आरक्षण का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब तक सरकारी पदों के समान कोई समकक्ष कैटेगरी अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसे में नॉन-क्रीमी लेयर की पहचान आय और संपत्ति के आधार पर ही की जाएगी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रोहित नाथन मामले के फैसले का यह अर्थ नहीं है कि आय या संपत्ति की जांच पूरी तरह नजरअंदाज कर दी जाए। यदि माता-पिता की आय और संपत्ति तय सीमा से अधिक है, तो उनके बच्चों को नॉन-क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिल सकता।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

अदालत ने कहा कि यदि क्रीमी लेयर के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा, तो वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत अभिभावकों की वेतन आय को पूरी तरह बाहर रखकर NCL का लाभ देना कानून की मंशा के अनुरूप नहीं होगा।

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