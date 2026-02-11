केरल को पहली ब्लाइंड महिला जज मिल गई है। थान्या नाथन सी. केरल की पहली महिला ब्लाइंड जज होंगी। एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने से लेकर कुछ ही महीनों में जजशिप का एग्ज़ाम पास करने तक का उनका सफर इस बात का सबूत है कि पक्के इरादे और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। थान्या ने सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) एग्ज़ाम केरल ज्यूडिशियल सर्विस, 2025 में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। उनकी कहानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एक्टिव प्रैक्टिस करते हुए सेल्फ स्टडी से यह सब किया।

द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में थान्या नाथन ने अपनी तैयारी की असलियत, उन्हें सहारा देने वाले सपोर्ट सिस्टम और डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwD) के लिए लीगल प्रोफेशन को और आसान बनाने के अपने विजन के बारे में बताया। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे विशेष बातचीत की

सवाल: आपने जज बनने का फैसला कैसे और कब किया?

थान्या नाथन: मैंने हाल ही में जज बनने का फैसला किया। सही कहूं तो, एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने के बाद ही। जब मैंने एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की, तभी अगस्त 2024 में मैने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने बस जजशिप का एग्जाम देने के बारे में सोचा। लेकिन उस समय मुझे बताया गया था बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं क्योंकि आमतौर पर लोगों को इस एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं थी। तो यह एक सपने से भी परे और एक तरह से नामुमकिन जैसा था। क्योंकि अगर सिस्टम ही हमें एग्जाम देने की इजाजत नहीं देता, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम यह कर पाएंगे?

सवाल: अपनी तैयारी के दौरान आपको किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनसे कैसे पार पाया?

थान्या नाथन: मैंने सेल्फ-स्टडी की। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। अगर आपको कोचिंग लेनी है, तो आपको कोर्टरूम छोड़ना होगा और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि अगर कोई जज कोर्टरूम छोड़ देता है, तो कोई फायदा नहीं। आखिर, यह सब प्रोसीजर के बारे में है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं लेकिन आखिर में, आपको कोर्ट में बैठना ही होगा। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों काम एक साथ कर लूंगी, लेकिन कोर्टरूम से बाहर निकलना नामुमकिन है। एक बड़ी चुनौती स्टडी मटीरियल का मिलना था क्योंकि हम फिजिकल टेक्स्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। जो चीज मिलती है वह है डिजिटल मटीरियल। पुराने कानूनों, जैसे इंडियन पीनल कोड (IPC) और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के लिए, काफी मटीरियल मिल जाता था। जब तीन नए क्रिमिनल कानून आए जैसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), तो मटीरियल का स्ट्रक्चर वैसा नहीं था। इसलिए मुझे सिर्फ एक्ट्स पढ़ने पड़े, उन्हें समझना पड़ा और ज़रूरी पॉइंट्स में बढ़ाना पड़ा। यह एक बड़ी चिंता थी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। हम यह एग्जाम देना चाहते थे, तो हम यह कर पाएंगे।

सवाल: तैयारी के दौरान किस चीज ने आपको मोटिवेट किया और रिजल्ट पाने के लिए इंस्पायर किया?

थान्या नाथन: असल में मुझे रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता या फिक्र नहीं थी। या तो मैं इसे पास कर लूंगी या नहीं कर पाऊंगी। यह सच है। इसलिए मैं दोनों के लिए तैयार थी। अगर मैं इसे पास कर लेती, तो मैं जज बन जाती। अगर नहीं, तो मैं एडवोकेट के तौर पर काम करती रहती, जो एक नेक प्रोफेशन है।

सवाल: एग्जाम प्रोसेस के दौरान आपको किस तरह की मदद दी गई?

थान्या नाथन: एक स्क्राइब रखा गया था। वे सवाल पढ़ेंगे और मुझे जवाब डिक्टेट करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जवाब डिक्टेट करने का मतलब है कि आपको लगातार डिक्टेट करना होगा। एक अलग कमरा दिया गया था क्योंकि अगर आप जवाब डिक्टेट कर रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स इसे सुनेंगे। इसलिए इस तरह की फैसिलिटी दी गई थीं।

सवाल: पीछे मुड़कर देखें तो क्या एग्जाम प्रोसेस के बारे में कुछ ऐसा है जो आप चाहते थे कि वह अलग होता या कुछ ऐसा होता जो PwDs के लिए इसे और आसान बनाता?

थान्या नाथन: वे हर तरह की चीजें दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम लिखने के लिए एक स्क्राइब जरूरी है। वो तो हमें मिल रहा है। तो इसके अलावा तैयारी करना हम पर ही है।

सवाल: क्या कोई ऐसे लोग थे, जैसे मेंटर, टीचर, या परिवार के सदस्य, जिन्होंने आपकी इस यात्रा में अहम भूमिका निभाई?

थान्या नाथन: हां, मेरा परिवार, मेरे माता-पिता और बहन, और मेरे सीनियर। उन्होंने सच में मुझे मोटिवेट किया क्योंकि ज्यूडिशियरी जैसा करियर चुनना शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी हो सकता है। मैं इसे पास कर भी सकती हूं या नहीं। उन्होंने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला। वे दोनों ही तरह से ठीक थे, जो सच में बहुत अच्छा था।

सवाल: आपकी पोस्टिंग कब और कहां होगी?

थान्या नाथन: शुरू में हमें एक साल की ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद पोस्टिंग अलॉट की जाएगी। हम यह नहीं कह सकते कि पोस्टिंग कहां होगी। यह सरकार पर निर्भर करता है। वे जहां भी भेजेंगे, हमें वहीं जॉइन करना होगा।

सवाल: क्या आपको लगता है कि लीगल एजुकेशन सिस्टम विकलांग छात्रों के लिए आसान है? आपको क्या लगता है कि इसे और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए क्या बदलाव किए जाने चाहिए?

थान्या नाथन: मेरा सुझाव है कि ज़्यादा आसान स्टडी मटीरियल दिए जाएं। मुझे खुद ही ऐसे मटीरियल खोजने पड़े। यह मुश्किल था। इसलिए अगर इन स्टूडेंट्स को मटीरियल दिया जाए, तो उनके लिए यह आसान होगा। अगर हो सके तो ब्रेल स्क्रिप्ट मटीरियल दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर आप खुद कुछ पढ़ रहे हैं, तो यह एक अलग बात है। इससे आपको चीज़ों को ज़्यादा साफ-साफ समझने में मदद मिलेगी।

सवाल: क्या आपको लगता है कि दिव्यांग जजों को न्याय देने में मदद करने के लिए कोर्ट में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है?

थान्या नाथन: उन्हें प्रोसेस में बदलाव करने होंगे और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वे इसके लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम करेंगे। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे।

सवाल: क्या आप उन दूसरे दिव्यांग प्रोफेशनल्स को कोई सलाह देना चाहेंगे जो लीगल बिरादरी में शामिल होना चाहते हैं?

थान्या नाथन: मैं कहूंगा, ज्यूडिशियरी में आने में कभी न हिचकिचाएं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले के जरिए हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया है। अब हमें बस एक ही काम करना है कि हम पहल करें। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। तभी हम इस सर्विस में आ सकते हैं। कभी यह न सोचें कि आप काबिल नहीं हैं।

‘पेंशन कोई इनाम नहीं, यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार’, हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, डॉक्टर की विधवा से जुड़ा है मामला