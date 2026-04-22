Karnataka Home Minister G Parameshwara: बेंगलुरु की एक अदालत ने मंगलवार को कोडिगेहल्ली पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वह कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण के खिलाफ पिछले साल तुमकुरु में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान कथित तौर पर 500 रुपये की शर्त लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 42वें एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने स्थानीय समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने शिकायत को निराधार और सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, यह घटना तुमकुरु में आयोजित छात्रों की कबड्डी प्रतियोगिता से संबंधित है। प्रतियोगिता के दौरान, परमेश्वर ने कथित तौर पर विजयपुरा टीम के समर्थन में उपायुक्त शुभा कल्याण के साथ 500 रुपये की दोस्ताना शर्त लगाई थी। हालांकि, दक्षिण कन्नड़ टीम ने फाइनल 36-26 से जीत लिया।

शिकायत में कहा गया है कि पुरस्कार वितरित करते समय कर्नाटक के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से शर्त हारने की बात स्वीकार की, जिसके बाद कानूनी जांच शुरू हुई। हालांकि मामला छोटी रकम का था और कथित तौर पर यह टिप्पणी हल्के-फुल्के अंदाज में की गई थी, फिर भी शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि सट्टेबाजी गैरकानूनी है और सार्वजनिक हस्तियों को ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने या उनमें शामिल होने से बचना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिन्हें गैरकानूनी आचरण को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। विपक्षी दलों ने भी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे अनुचित बताया है। कोर्ट ने साफ किया कि संबंधित प्राधिकारी या सरकार की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं है क्योंकि कथित अपराध परमेश्वर और कल्याण के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं थे। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2026 को होगी।

कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के सवालों पर सिद्धारमैया ने क्या कहा

पिछले महीने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने इसे उठाते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरा। वहीं अब कर्नाटक की विधानसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद जवाब देने के लिए खड़े हो गए। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा गूंजा, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्ष के नेता आर अशोक की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि वह इस पद पर बने रहेंगे। पढ़ें पूरी खबर…