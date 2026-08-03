कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक पिता की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। याचिका में पिता ने अपने चार साल के बेटे से मिलने के लिए ज़्यादा समय मांगा था। सुपरवाइज़्ड विज़िटेशन (पिता और बच्चे के बीच होने वाली मुलाकात में सुपरवाइजर मौजूद) को सही ठहराते हुए कोर्ट ने हर विज़िट के लिए 5,000 रुपये का पेमेंट खत्म कर दिया।

मां को सहयोग न करने पर हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

साथ ही हाई कोर्ट ने दादा-दादी को विज़िट में आने से रोक दिया और चेतावनी दी कि मां का सहयोग न करना आखिरी कस्टडी के फैसले में उसके खिलाफ जा सकता है। जस्टिस पी श्री सुधा एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने पिता को बच्चे से बिना सुपरवाइज़्ड विज़िट करने की इजाजत नहीं दी गई थी और बच्चे को लाने-ले जाने और दूसरे खर्चों के लिए हर विज़िट के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था।

हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को कहा, “याचिकाकर्ता पति को हर विज़िटेशन के लिए 5,000 रुपये देने का निर्देश है। अब क्योंकि पत्नी ने खुद कॉफ़ी शॉप से विज़िटेशन रूम में जगह बदलने के लिए कहा है, इसलिए वह किसी भी भुगतान की हकदार नहीं है और इसे कैंसल किया जाता है।” कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ 1.75 किमी दूर रहने के बावजूद मां बार-बार बिना पहले से बताए बच्चे को तय विज़िटेशन के लिए नहीं लाती थी, जिससे पिता को आने-जाने में आसानी हो।

पिता के रिकॉर्ड की जांच करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि मां ने विज़िटेशन के आदेशों का बार-बार पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग कस्टडी याचिका पर फैसला करते समय उसके व्यवहार पर विचार किया जा सकता है।

पिता ने सीमित विज़िटेशन को दी थी चुनौती

यह मामला एक अलग रह रहे दंपति के बीच अपने चार साल के बेटे की कस्टडी के विवाद से पैदा हुआ। पिता ने बच्चे की परमानेंट कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट बेंगलुरु में एक याचिका दायर की।

तलाक के केस के लंबित रहने के दौरान, उसने हर वीकेंड कुछ घंटों के लिए अंतरिम अनसुपरवाइज्ड कस्टडी मांगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि मां अक्सर बच्चे को अपने माता-पिता के साथ देर से लाती थी और उसे बच्चे के साथ खुलकर बातचीत करने से रोकती थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इससे बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

बच्चे की मां ने याचिका का विरोध किया। उसने तर्क दिया कि बच्चा पिता के साथ लंबे समय तक रहने में असहज महसूस करता है, विजिट के दौरान बेचैन हो जाता है और रोता है। मां ने यह भी कहा कि पिता बच्चे की परवरिश में लापरवाह रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए, उसने मौजूदा विजिटेशन अरेंजमेंट में बदलाव की मांग की।

फैमिली कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था?

फैमिली कोर्ट ने विजिटेशन शेड्यूल में बदलाव किया, जिसमें पिता को हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को फैमिली कोर्ट के विजिटेशन रूम में मां की देखरेख में बच्चे से मिलने की इजाजत दी गई, बर्थडे मीटिंग की इजाजत दी गई, और पिता को बच्चे के आने-जाने और दूसरे खर्चों के लिए हर विजिट पर 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया।

बिना देखरेख के मिलने से मना करने और पेमेंट की शर्त से पिता ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पिता की तरफ से पेश वकील रश्मि जॉर्ज ने कहा कि मां 30 जून 2022 को बिना किसी वजह के अपने बच्चे के साथ ससुराल चली गई, जिससे उन्हें परमानेंट कस्टडी के लिए अर्जी देनी पड़ी।

हाई कोर्ट ने देखा कि फ़ैमिली कोर्ट ने पहले ही पिता को मिलने का अधिकार दे दिया था और हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार और बच्चे के जन्मदिन पर मिलने की इजाज़त देने का उसका फ़ैसला सही था। इसलिए उसने उन निर्देशों को कन्फ़र्म किया। कोर्ट ने कहा कि पिता के पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि मां कई बार बिना पहले बताए बच्चे को मिलने के लिए नहीं लाई थी और पिता और बच्चे के बीच मीटिंग कराने में भी हिचकिचा रही थी। कोर्ट ने देखा कि उसने कम समय में ही मिलने के आदेश में बदलाव की मांग की थी और कई तारीखों पर पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

5,000 रुपये का क्लेम नहीं कर सकती मां

हाई कोर्ट ने कहा कि विज़िटेशन सेशन के दौरान दादा-दादी दोनों को मौजूद नहीं रहना चाहिए ताकि पिता और बच्चा बिना किसी फालतू दखल के साथ अच्छा समय बिता सकें। खर्च के मामले में कोर्ट ने पाया कि चूंकि मां ने खुद विज़िटेशन की जगह कॉफी शॉप से फैमिली कोर्ट के विज़िटेशन रूम में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वह हर विज़िटेशन के लिए भुगतान के तौर पर 5,000 रुपये क्लेम नहीं कर सकतीं। ऐसे में कोर्ट ने उस निर्देश को खारिज कर दिया।

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