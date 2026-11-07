कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक कांग्रेस नेता के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) जांच को रद्द कर दी। ईडी का यह मामला कांग्रेस नेता के.वाई.नंजे गौड़ा के खिलाफ चल रहा था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोई सुपर कॉप नहीं है जिससे हर मामले की जांच कराई जाए।

जस्टिस एमआई अरुण ने कहा कि ईडी केवल तभी मुकदमा चला सकती है जब तक कि कोई मूल आपराधिक अपराध लंबित हो।

ईडी की शक्तियां मूल नहीं हैं बल्कि दी गई हैं- कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा, “ईडी की शक्तियां मूल नहीं हैं बल्कि दी गई यानी derived हैं। यह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के आधार पर स्वत: संज्ञान से कोई भी जांच शुरू नहीं कर सकती। अगर प्रेडिकेट ऑफेंस (मूल अपराध) ही नहीं है तो पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती यानी अगर प्रेडिकेट ऑफेंस के मामले में आरोपी के पक्ष में फैसला आता है तो वह अपराध खत्म हो जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही कार्यवाही भी आगे नहीं चल सकती।”

कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर भी जोर दिया।

बेंच ने कहा, “कानून में चेक और बैलेंस (नियंत्रण और संतुलन) की जरूरत को मान्यता दी गई है। ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है कि उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांत करने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 48 इस कानून में आने वाले अधिकारियों के बारे में बात करती है। एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नियुक्त हो जाने पर ये अधिकारी पीएमएलए द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बंधे होते हैं। पीएमएलए की धारा 66(2) के मुताबिक, यदि ईडी को लगता है कि उसके पास उपलब्ध सबूत किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से जुड़ी है तो उसे वह सामग्री संबंधित एजेंसी को सौंप देनी चाहिए। यह कानून ईडी या पीएमएलए के तहत आने वाले अधिकारियों को यह अधिकार नहीं देता कि वे किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस के संबंध में कोई निजी शिकायत दर्ज करें और फिर उसी के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दें।”

क्या था मामला?

ED ने जमीन घोटाले के एक मामले का संज्ञान लिया था, जिसमें मालुर लैंड ग्रांट कमेटी के चेयरमैन के.वाई. नंजे गौड़ा और कई अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और 38 लोगों को अवैध तरीके से 80 एकड़ जमीन आवंटित कर दी।

ईडी की जांच शुरू होने से पहले के.वाई. नंजे गौड़ा को कोलार और चिक्काबल्लापुर मिल्क यूनियन लिमिटेड (KOMUL) का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी को कथित तौर पर KOMUL कर्मचारियों की भर्ती में हुए घोटाले से जुड़े कुछ डाक्यूमेंट मिले हैं। इसी भर्ची घोटाले के सिलसिले में ईडी ने वाई.बी अश्वथनारायण को समय जारी किया है।

ट्रायल कोर्ट ने किया था खारिज

जिस जमीन घोटाले की वजह से ईडी ने जांच शुरू की थी, उसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया थी क्योंकि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी।

जमीन घोटाले का मामला खारिज होने के बावजूद ईडी ने अश्वथनारायण की जब्त की गई संपत्तियों को रिलीज नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने भर्ती से जुड़े आरोपों की लोकायुक्त से जांच कराने के लिए सांसदों और विधायकों की एक स्पेशल कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट ने यह देखते हुए कि संबंधित पुलिस ने जमीन घोटाले के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, कहा, “असल में, कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, न कि केंद्र की। यह संबंधित एजेंसी का कर्तव्य है कि वह मामले की जांच करे और तय करे कि आगे कानूनी कार्रवाई करनी है या नहीं। ED कोई ऐसा आम व्यक्ति नहीं है जो CrPC की धारा 200 या BNSS की धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज कर सके। इसे केवल उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है जो PMLA के तहत इसे स्पष्ट रूप से दी गई हैं।”

‘ईडी को अनुमति देना PMLA के प्रावधानों के खिलाफ होगा’

कोर्ट ने माना कि ईडी को निजी शिकायत दर्ज करने की अनुमति देना PMLA के प्रावधानों के खिलाफ होगा, क्योंकि PMLA के तहत ED के पास अधिकार क्षेत्र होने और मुकदमा चलाने के लिए यह जरूरी है कि पहले से कोई ‘मूल अपराध’ (predicate offence) मौजूद हो।

कोर्ट ने आग कहा, “अगर ED ​​को निजी शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि ED को एक ‘सुपर कॉप’ की तरह काम करने की छूट दी जा रही है, जबकि अन्य सरकारी एजेंसियां ​​किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं समझतीं। यह उस कानून (PMLA) के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके तहत ED द्वारा कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले से कोई ‘मूल अपराध’ (predicate offence) होना जरूरी है। यदि ED को निजी शिकायत दर्ज करने की इजाजत मिल जाती है, तो वह अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कर सकेगी और उसके खिलाफ जांच शुरू कर सकेगी।”

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