कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने 9 बार शादी और अपने पूर्व 7वें पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व 7वें पति के खिलाफ लगाए गए क्रूरता, मारपीट और क्रिमिनल धमकी का आरोप लगाने वाला केस रद्द कर दिया है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 4 नवंबर को राजा हुसैन की याचिका को मंजूरी देते हुए एक आदेश में कहा, “मौजूदा कार्रवाई शुरू करने के हालात, शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ मिलकर, याचिकाकर्ता की इस बात को अहमियत देते हैं कि मुकदमा किसी और मकसद से शुरू किया गया है।”

महिला ने 2022 में हुसैन के खिलाफ इंडियन पैनल कोड की उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जो शादीशुदा महिला के साथ क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाना, बेइज्जती करना और क्रिमिनल धमकी जैसे अपराधों से जुड़ी थीं।

कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए हुसैन ने कहा कि उसकी एक्स-वाइफ का कई शादियां करने का इतिहास रहा है। उसने परिवारों में दरार डाली, केस किए और फिर पैसे लेकर उन्हें सुलझा लिया। उसने आरोप लगाया कि 30 साल की महिला ने नौ बार शादी की और हर रिश्ते में एक जैसा पैटर्न अपनाया।

महिला ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि हुसैन के खिलाफ कार्रवाई रद्द नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने के लिए उसके खिलाफ काफी सबूत हैं। उसने यह भी माना कि उसकी पहले कई शादियां हो चुकी हैं।

कोर्ट ने ‘बार-बार होने वाले पैटर्न’ पर ध्यान दिया

बेंच ने अपने ऑर्डर में शिकायत करने वाली महिला की शादी की हिस्ट्री का जिक्र किया और कहा कि इससे शादियों, शादी में अनबन, क्रिमिनल केस शुरू होने और आखिर में समझौते के पैटर्न का पता चलता है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति की शादी की हिस्ट्री, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न लगे, अपने आप में क्रिमिनल गलत काम के आरोप पर यकीन न करने का कानूनी आधार नहीं दे सकती।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने कितनी शादियां की हैं, यह अपने आप में उसके चरित्र पर आरोप नहीं लगा सकता या क्रिमिनल मिसकंडक्ट का अनुमान नहीं लगा सकता। न ही किसी महिला का अपने पुराने पतियों के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू करना, बिना किसी और वजह के, बाद की शिकायत को विचार के लायक नहीं बना सकता। हर शिकायत अपने आरोपों और उन्हें सपोर्ट करने वाले मटीरियल पर ही टिकी होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि पिटीशनर ने जिस पिछले व्यवहार पर भरोसा किया है, उससे कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है, लेकिन यह इस कानूनी ज़रूरत की जगह नहीं ले सकता कि बताए गए अपराध पहली नज़र में पता चले हैं या नहीं।

पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट मटीरियल और शिकायत का ज़िक्र किया और कहा कि आरोप बिना किसी ठोस आधार के और बिना किसी आधार के लगते हैं, ताकि प्रॉसिक्यूशन चल सके।

लाइब्रेरी की अलमारियों में फर्जी किताबें, तमिलनाडु पुस्तकालय विवाद पर मद्रास HC सख्त

पुस्तकालय किसी समाज की बौद्धिक चेतना का आधार होते हैं। वहां रखी किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, विचार, शोध और ज्ञान का संचित रूप होती हैं। ऐसे में अगर पुस्तकालय की अलमारियों में ही नकली किताबें पहुंचने लगें, तो पाठकों पर क्या असर पड़ेगा? पढ़ें पूरी खबर।