कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा है। यह मामला मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भ्रष्टाचार केस से जुड़ा है। इस केस में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों के खिलाफ जांच को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने गुरुवार को कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जिसमें बेंगलुरु की निचली अदालत द्वारा लोकायुक्त पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अब हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से इस मामले में जवाब मांगा है।

मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाला मामला इस आरोप से जुड़ा है कि सिद्धारमैया ने अपनी पत्नी बीएम पार्वती को कुछ जमीन का अनियमित आवंटन कराने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक के राज्यपाल ने जुलाई 2024 में इस मामले में सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की और फरवरी 2025 में निचली अदालत को समापन रिपोर्ट सौंपी। एमयूडीए आवंटन में अन्य कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए रिपोर्ट को शुरू में रोक कर रखा गया था।

इस साल जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जिसमें कहा गया था कि चार आरोपियों- सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और भूस्वामी जे देवराज के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। इस निचली अदालत के फैसले को अब कृष्णा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने लोकायुक्त द्वारा सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और देवराज के खिलाफ मामले को बंद करने के फैसले को स्वीकार करके गलती की है।

याचिका के अनुसार, “माननीय निचली अदालत यह समझने में विफल रही है कि वर्तमान मामले में आरोप निजी विवाद की प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक पद के दुरुपयोग से संबंधित हैं, और इसलिए जांच एजेंसी की राय पर निर्भर रहने के बजाय गहन और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।”

याचिका के अनुसार, निचली अदालत ने कुछ आरोपियों के खिलाफ जांच बंद करने की रिपोर्टों को “चुनिंदा रूप से” स्वीकार किया, जबकि अन्य के खिलाफ जांच जारी रखने का निर्देश दिया और कुछ अनियमितताओं और राज्य के खजाने को हुए नुकसान को स्वीकार किया।

याचिका में कहा गया है कि इससे क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि और निचली अदालत के आदेश में मूलभूत असंगति का पता चलता है। यह याचिका अधिवक्ता वसंत कुमारा और निशांत एस.के. के माध्यम से दायर की गई थी। गौरतलब है कि स्नेहमयी कृष्णा द्वारा एमयूडीए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका भी वर्तमान में हई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है।

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को हाई कोर्ट से राहत, भूमि अतिक्रमण मामले में रद्द की FIR

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला बेंगलुरु में कथित जमीन कब्जे से जुड़ा था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां दूसरे आरोपियों या अन्य मामलों पर लागू नहीं होंगी। पढ़ें पूरी खबर।