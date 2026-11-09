कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेज की एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका एक किताब के कॉपीराइट कानून से जुड़ी हुई थी। अमेजन ने अपने खिलाफ कॉपीराइट कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी।

कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर कन्नड़ किताब ‘हेल होगु कारना’ (दिवंगत पत्रकार रवि बेलागेरे द्वारा लिखित) की पायरेटेड कॉपियां कम कीमत पर बेचीं।

‘3000 आधिकारिक प्रतियां ही छपवाई थीं’

अभियोजन पक्ष या कहें सरकारी वकील बीएन. जगदीश ने अमेजन की याचिका का विरोध किया और कहा कि साल 2019 में ही इस प्लेटफॉर्म पर किताब की 6,719 प्रतियां बेची गईं, जबकि कॉपीराइट धारक ने केवल 3000 आधिकारिक प्रतियां ही छपवाई थीं।

जांच जरूरी है- अभियोजन पक्ष

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बेची गई अतिरिक्त 3,719 प्रतियों के सोर्स की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल सेलर एग्रीमेंट और घोषणापत्रों पर निर्भर रहने से यह साबित नहीं हो जाता कि उचित सावधानी बरतने (ड्यू डिलिजेंस) की शर्तों का पालन किया गया है।

4 नवंबर के आदेश में याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, “इस मामले में सामने आए तथ्यों को देखते हुए, जांच के चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह सही समय आने पर उचित फोरम का रूख कर सकता है।”

यह कानूनी कार्रवाई दिवंगत लेखक की बेटी और पब्लिशिंग हाउस ‘भावना प्रकाशन’ की मालकिन भावना बेलागेरे द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद शुरू हुई है। भावना बेलागेरे की शिकायत पर सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन ने 4 फरवरी को FIR दर्ज की। यह किताब पहली बार सितंबर 2003 में पब्लिश हुई थी और अप्रैल 2005 में इसका 31वां संस्करण छपा था। शिकायतकर्ता के पास इसका पूरा कॉपीराइट है और किताब को छापने, बेचने और वितरित करने का एकमात्र कानूनी अधिकार उन्हीं के पास है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म अपने ऐप के जरिए इस किताब की पायरेटेड कॉपियां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वे इसे 149 रुपये में बेच रहे हैं, जबकि इसकी असली कीमत 350 रुपये है।

अमेजन का ‘सेफ हार्बर’ बचाव

सुनवाई के दौरान, अमेजन ने ‘इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन’ (मध्यस्थ सुरक्षा) का हवाला दिया, जबकि अभियोजन पक्ष ने बिक्री की मात्रा में भारी विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया।

अमेजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा ने दलील दी कि कंपनी को आईटी एक्ट की धारा 79 (सेफ हार्बर) के तहत सुरक्षा हासिल है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अमेजन केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिस पर लगभग 170 मिलियन प्रोडक्ट मौजूद हैं; कंपनी न तो खुदरा कीमतें तय करती है, और न ही किताबों को लिस्ट, वितरित या प्रकाशित करती है। इस आधार पर, वकील ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 या 63 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है।

अमेजन ने बताया कि पुलिस का नोटिस मिलने के बाद, मौखिक निर्देशों के आधार पर उन्होंने 7 मई को उस लिस्टिंग को हटा दिया और विक्रेता के डिटेल्स जांच एजेंसी को सौंप दिया, जिसके बाद एक अंतरिम आदेश पारित किया गया।

कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

इसके बाद हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। कोर्ट के सामने पेश की गई असली और कथित तौर पर पायरेटेड किताबों के कवर, और साथ ही प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड प्रतियों की भारी बिक्री की बात स्वीकार किए जाने को देखते हुए, बेंच ने कहा कि इस मामले में तथ्यों से जुड़े गंभीर विवादित सवाल शामिल हैं।

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