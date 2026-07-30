दिल्ली की एक कोर्ट में पहली बार गुरुवार से कपिल सांगवान के खिलाफ उसकी अनुपस्थित में सुनवाई शुरू होगी। कपिल सांगवान महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दो मामलों में आरोपी है। सांगवान को फरार घोषित कर दिया गया है और माना जा रहा है कि वह लंदन में है।

9 जुलाई को जारी एक आदेश में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 356 (घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय) के तहत अनुपस्थिति में मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। यह मुकदमा संगवान के खिलाफ MCOCA के तहत दर्ज दो मामलों में से एक से संबंधित है। जो जबरन वसूली करने वाले गिरोह को चलाने में उनकी कथित भूमिका से जुड़ा है।

क्या कहता है नया कानून?

नए नियमों के अनुसार, अब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। इसे ऐसे माना जाएगा जैसे आरोपी अदालत में मौजूद था और इसने निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया हो। पहले, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में आरोपी की अनुपस्थिति में गवाहों के बयान दर्ज करने की अनमुति थी, लेकिन उसकी अनुपस्थित में पूरा ट्रायल चलाने का प्रावधान नहीं था। सीआरपीसी की जगह लेने वाली बीएनएसएस ने पहली बार यह प्रावधान लागू किया।

विशेष लोक अभियोजक कार्यालय से जुड़ी अधिवक्ता समृद्धि डोभाल ने कहा, “सरल शब्दों में, इसका मतलब यह है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार रहता है और न्यायिक प्रक्रिया से बचता है, वह केवल अनुपस्थित रहकर मुकदमे को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता।”

9 जुलाई के अपने आदेश में न्यायाधीश गोग्ने ने कहा था, “अदालत पाती है कि धारा 356 (2) के तहत अनुपस्थिति में फरार आरोपी के मुकदमे के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को राज्य द्वारा उचित रूप से संबोधित किया गया है। आरोप पर विचार करने के माध्यम से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है।”

आदेश में कहा गया है, “चूंकि एक को छोड़कर सभी आरोपी हिरासत में हैं, इसलिए न्यायालय उचित समझता है कि आरोपों पर दलीलें 27.07.2026 से 07.08.2026 तक प्रतिदिन सुनी जाएं। फिलहाल, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष 27.07.2026 और 28.07.2026 को अपनी दलीलें समाप्त करे।”

हालांकि, जज गोग्ने 27 और 28 जुलाई को छुट्टी पर थे। बुधवार को जज ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि वे गुरुवार से बहस शुरू करेंगे, क्योंकि विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह एक अन्य मामले में व्यस्त थे।

संगवान को 2019 में दर्ज एक अन्य मकोका मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। जमानत मिलने के बाद वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहा और तब से फरार है।

गुरुवार को सुनवाई के लिए पेश होने वाले जबरन वसूली रैकेट मामले में सांगवान की अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और अदालत ने सांगवान को कई बार पेश होने या जांच में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जून और जुलाई 2026 में उनके खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।

9 जुलाई के आदेश में न्यायाधीश गोग्ने ने कहा था, “यह देखा गया है कि गैर-कानूनी वारंट (NBW) को निष्पादित नहीं किया जा सका और उसका घर (नजफगढ़ में) बंद पाया गया। यह भी बताया गया है कि उक्त आरोपी को लंबे समय से संबंधित परिसर में नहीं देखा गया है।”

अपराध शाखा ने सांगवान की अनुपस्थिति के संबंध में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में सूचना भी प्रकाशित की। उन्होंने एक रिश्तेदार से संपर्क किया और कार्यवाही शुरू होने के संबंध में एक पत्र भी दिया।

अधिवक्ता डोभाल ने कहा, “इस आदेश का महत्व यह है कि फरार आरोपी को कानून की पहुंच से बाहर रहकर आपराधिक न्याय प्रणाली को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देने के लिए, आरोपी के खिलाफ कम से कम दो गैर-कानूनी शपथ पत्र (NBW) होना आवश्यक है और दोनों शपथ पत्रों के बीच एक महीने का अंतराल होना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। कानून में कई सुरक्षा उपाय दिए गए हैं और अदालत को पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी निर्धारित चरणों का पालन किया गया है। एक बार ये आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर अदालत आरोपी की शारीरिक अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। वहीं, सांगवान पर दिल्ली और हरियाणा में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और हत्या से जुड़े दो दर्जन से अधिक अन्य मामले दर्ज हैं।

उन्हें 2016 में गिरफ्तार किया गया था और 2019 तक जेल में है, जब उन्हें एक महीने के लिए पैरोल दी गई। इस दौरान, उनके साथियों ने नजफगढ़ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बने एक फार्महाउस में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। हालांकि क्राइम ब्रांच ने इस कार्यक्रम पर छापा मारा और 22 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सांगवान का पता नहीं चल सका। जून 2021 में उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।

सांगवान पर फरवरी 2024 में हरियाणा के आईएनएलडी नेता नाफे सिंह राठी की हत्या में भी कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है। माना जाता है कि यह हत्या जेल में बंद गैंगस्टर मनजीत महल के साथ उसकी गिरोहगत दुश्मनी से जुड़ी हुई है।

9 जुलाई को विशेष न्यायाधीश गोग्ने ने निर्देश दिया कि दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा गैंगस्टर का मकोका मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त किया जाए। आज तक, सांगवान के पास कोई वकील नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक कार्यालय से जुड़े अधिवक्ता हृतविक मौर्य ने कहा कि यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है और निचली अदालत द्वारा मकोका के प्रावधानों के तहत सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां उन्हें बाद में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पूरा करने के लिए सीधे कारावास भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है।

इस मामले में पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान पर भी सांगवान से कथित संबंधों के आरोप में एमसीओसीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तम नगर से दो बार विधायक रह चुके (2015 और 2020) बलियान को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल हिरासत में हैं।

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गोवा के मापुसा में 24 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन में शामिल कम से कम दो प्रदर्शनकारियों से गोवा पुलिस ने एक प्रश्नावली यानी की सवाल-जवाब वाला फॉर्म भरवाया। इसमें “उमर खालिद को रिहा करो” शब्दों से आप क्या समझते हैं?, “क्या आपने अपने संबोधन के दौरान किसी सरकारी अधिकारी की आलोचना की?” और “इस प्रदर्शन की फंडिंग किसने की।” इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। पढ़ें पूरी खबर।