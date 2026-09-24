महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को मुबंई की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को भुजबल को कलिना सेंट्रल लाइब्रेरी घोटाले मामले में बरी कर दिया है। विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत के इस आदेश के साथ लाइब्रेरी निर्माण परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों में भुजबल के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई और मामले को बंद कर दिया गया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष का आरोप था कि तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में भुजबल ने अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप था कि भुजबल ने एक निजी डेवलपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। आरोप के मुताबिक, लाइब्रेरी के निर्माण का ठेका उसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) आधार पर दिया गया था।

जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि भुजबल ने अपनी कल्याणकारी संस्था के जरिए 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जिसे कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप के रूप में दिखाया गया था।

स्पेशल जज महेश के. जाधव ने कहा कि भुजबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मंत्री ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कथित तौर पर ‘अदृश्य समर्थन’ (Invisible Support) दिया था। अदालत ने कहा कि आपराधिक साजिश साबित करने के लिए ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य जरूरी हैं, केवल अनुमान या धारणाओं के आधार पर साजिश का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जज ने कहा, “किसी प्रशासनिक फैसले को बाद में गलत, आर्थिक रूप से नुकसानदायक या प्रक्रिया के लिहाज से अनियमित पाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए यह अतिरिक्त रूप से साबित करना जरूरी है कि संबंधित आरोपी ने जरूरी आपराधिक मंशा या जानकारी के साथ उस फैसले में भाग लिया था। मौजूदा मामले में अभियोजन की ओर से पेश सामग्री भुजबल के खिलाफ इस अतिरिक्त तत्व को साबित नहीं करती।”

इससे पहले अभियोजन पक्ष इसी मामले में पीडब्ल्यूडी के दो अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा था। उन अधिकारियों को पूर्ववर्ती अदालत ने 2021 में बरी कर दिया था। जज ने निष्कर्ष निकाला कि कथित रिश्वत की रकम उचित बैंकिंग माध्यम से चैरिटेबल स्पॉन्सरशिप के रूप में प्राप्त हुई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि किसी लोक सेवक से जुड़ी संस्था को पैसे मिलने मात्र से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के तहत अपराध साबित नहीं हो जाता। यह धारा आपराधिक कदाचार के जरिए आर्थिक लाभ हासिल करने से संबंधित है।

उन्होंने आगे कहा कि कथित ‘मोडस ऑपरेंडी’ (काम करने का तरीका) और मंत्री द्वारा अधिकारियों को दिए गए कथित ‘अदृश्य समर्थन (invisible support)’ केवल अनुमान पर आधारित बातें थीं। इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए इन्हें आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता। जज ने निष्कर्ष में कहा कि इस मामले में कथित लिंक या तो किसी सबूत से समर्थित नहीं हैं या फिर अभियोजन की अपनी सामग्री में शामिल दस्तावेजों और बयानों से ही उनका खंडन होता है।

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