सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपने के कई महीनों बाद इसे संसद के पटल पर रखा। रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में संबंधित महासचिवों ने पेश की। दो खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में जांच के दौरान जुटाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

जस्टिस वर्मा पर मार्च 2025 में उनके आधिकारिक आवास 30, तुगलक क्रेसेंट, नई दिल्ली में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के आरोप लगे थे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान जस्टिस वर्मा के घर में बने स्टोररूम से बड़ी मात्रा में जले हुए 500 रुपये के नोट बरामद किए थे।

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप (Articles of Charge I, II और III) को साबित माना है।

पहला आरोप: समिति ने कहा कि आधिकारिक आवास के स्टोररूम में मिली बड़ी मात्रा में नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर जस्टिस वर्मा संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसलिए यह आरोप सिद्ध पाया गया।

दूसरा आरोप: समिति ने पाया कि मामले से जुड़े भौतिक साक्ष्यों का उचित संरक्षण नहीं किया गया। कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति बदली गई और कुछ करेंसी नोटों के गायब होने का भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि नोटों को स्वयं जस्टिस वर्मा ने हटाया था।

तीसरा आरोप: समिति ने 22 मार्च 2025 सहित जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक और टालमटोल वाला बताया। स्वतंत्र गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस आरोप को भी सिद्ध माना गया।

अब आगे क्या होगा?

जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट, कार्यवाही का रिकॉर्ड और सभी संबंधित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिए हैं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की याचिका को खारिज कर दिया। वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े ‘जले हुए नोट’ मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि याचिका सस्ती पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय ने कहा कि हालांकि जस्टिस वर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे उनके आवास से बरामद बेहिसाब धन के लिए आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है।

14 मार्च, 2026 की घटना

14 मार्च, 2026 की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग के कारण कथित तौर पर बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। आग लगने के समय घर में केवल उनकी बेटी और वृद्ध माता ही मौजूद थीं। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें नकदी के बंडल आग में जलते हुए दिखाई दे रहे थे।