श्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके निजी सहयोगी सुमित रॉय को चार मामलों में अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के बाद यह बात कही।

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा,”न्याय केवल सत्ता में बैठे लोगों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।”

ममता के भतीजे की यह टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई, जिसमें उन्होंने चार मामलों में अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। इन चारों मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। सुमित रॉय फिलहाल सालबोनी में कथित भूमि घोटाले से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल संयम के साथ किया जाना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित पक्ष के पास कानूनी राहत पाने के अन्य विकल्प उपलब्ध हों।

अदालत ने सुमित रॉय के खिलाफ नए मामले दर्ज करने से रोक लगाने और मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं करने संबंधी उनकी मांग को भी खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान रॉय के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि जिस मामले में रॉय फिलहाल हिरासत में हैं, उसमें कानूनी उपाय अपनाने के दौरान उन्हें अन्य चार मामलों में अंतरिम संरक्षण दिया जाना चाहिए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और चारों मामलों में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुमित रॉय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी हैं।

सांसद इंजीनियर राशिद की रिवीजन पिटीशन पर ईडी को नोटिस, हाई कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) की रिवीजन पिटीशन पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इस पिटीशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के टेरर-फंडिंग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ऑर्डर को चुनौती दी गई है। पढ़ें पूरी खबर।