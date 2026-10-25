देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने वाले थे। एक वक्त उन्होंने कॉलेजियम की बैठक होने से पहले ही सरकार की सहमति लेने की कोशिश की थी। एक अन्य मौके पर चंद्रचूड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के जज उम्मीदवार की जाति के बारे में सरकार की ओर से की गई अजीबोगरीब पूछताछ को भी सामने रखा था।

सरकार के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, खासकर ऐसी राजनीतिक जमात के साथ जो स्वाभाविक रूप से और ज्यादा अधिकार चाहती है। यह मुद्दा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बीच तनाव का कारण बना। यह खुलासा जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने संस्मरण ‘विदाउट फियर ऑफ फेवर’ में किया है। यह पुस्तक इसी महीने के अंत में जगरनॉट प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जानी है।

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा की गई पुस्तक की प्रकाशन-पूर्व पांडुलिपि के अनुसार, जस्टिस कौल दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने 14 महीने तक ‘J1’, यानी मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (Puisne judge), के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कई बार सरकार के रुख का विरोध किया। एक अवसर पर तो वे विरोध जताते हुए कमरे से बाहर चले गए।

हालांकि, न्यायमूर्ति कौल की आलोचना के साथ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी जुड़ा है। यह ऐसे समय में सामने आई है, जब तीसरे कार्यकाल वाली केंद्र सरकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर अधिक बारीकी से चर्चा हो रही है।

जस्टिस कौल लिखते हैं, “मैंने पाया कि सरकार उन न्यायाधीशों का कहीं अधिक सम्मान करती है जिनमें दृढ़ता और रीढ़ होती है।”

वे आगे कहते हैं कि सरकार उन न्यायाधीशों का सम्मान करती है जो स्वयं अपना सम्मान करते हैं। अपने संस्मरण में न्यायमूर्ति कौल ने ऐसे कई मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें उनके अनुसार, न्यायपालिका ने दृढ़ रुख अपनाया और दबाव बनाए रखा, तो अंततः सरकार ने अदालत की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

इसी के साथ, जस्टिस कौल यह भी स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय की अपनी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं हैं। वे लिखते हैं कि न्यायालय नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने वाली एक संस्था है। वह ऐसा रुख अपना सकता है, जो सत्ताधारी प्रतिष्ठान को पसंद न हो, लेकिन वह विपक्ष की ओर से पीछे से लड़ाई लड़ने वाला मोर्चा नहीं बन सकता।”

‘अदालत का काम सरकार का विरोध करने वालों की मदद करना नहीं’

इस संदर्भ में वे राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले का उल्लेख करते हैं, जिसमें उनकी पीठ ने इस सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। वे लिखते हैं, “जो लोग उस समय की सरकार का विरोध करते हैं, वे न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि वह उनकी मदद के लिए आगे आए। लेकिन न्यायालय का काम यह नहीं है।”

वास्तव में, जस्टिस कौल पिछले एक दशक के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सबसे तीखे विवादों में से एक पर अपनी बात और स्पष्ट रूप से रखते हैं। यह विवाद 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को रद्द किए जाने से जुड़ा है। इस आयोग की व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार को वीटो का अधिकार मिलता। कौल लिखते हैं, “मेरी राय में, न्यायपालिका द्वारा NJAC व्यवस्था को तुरंत खारिज कर देने के बजाय उसे काम करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था।”

कॉलेजियम की प्रक्रिया से पहले सरकार की मंजूरी लेने पर आपत्ति

उनकी आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि सरकार की कोई भूमिका या राय थी, बल्कि इस बात को लेकर है कि सरकार की राय किस तरीके से मांगी जा रही थी। वे लिखते हैं, “परामर्श और उस प्रक्रिया में अंतर है, जिसे मैं ‘पूर्व-अनुमोदन’ मानने लगा था यानी कॉलेजियम द्वारा औपचारिक रूप से विचार-विमर्श किए जाने से पहले ही सरकार की मंजूरी मांगना।”

उनके अनुसार, इससे गलत संदेश जाता है। वे आगे लिखते हैं, “यदि आप किसी राजनीतिक वर्ग को दरवाजे की दरार से भी भीतर आने का अवसर देते हैं, तो वह हमेशा अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यह किसी भी अर्थ में पक्षपात या किसी राजनीतिक दल के समर्थन-विरोध का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता की स्वाभाविक कार्यप्रणाली और उसके प्रभावों का प्रश्न है।”

इसी पृष्ठभूमि में जस्टिस कौल ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर अपनी आपत्तियां और असहमति व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि जून 2022 में जब वे कॉलेजियम के सदस्य बने, तो उन्होंने सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर सरकार का सामना करें और उससे बातचीत करें।

उनके शब्दों में, यह ‘गुड कॉप–बैड कॉप’ (Good Cop–Bad Cop) की रणनीति हो सकती थी। यानी दोनों में से एक अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाता और दूसरा अधिक सख्त रुख रखता। कौल के अनुसार, चूंकि वे उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इसलिए वे दोनों में से अधिक दृढ़ रुख अपनाने की भूमिका निभा सकते थे।

कौल लिखते हैं कि सरकार को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं थी। वह मेरे स्वभाव और मेरे रुख को समझ चुकी थी और जानती थी कि न तो मुझे आसानी से दबाव में लाया जा सकता है और न ही मुझे नजरअंदाज किया जा सकता है।

लेकिन वे आगे कहते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर, धनंजय (तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़) सरकार के साथ इस संबंध को अपने दम पर ही संभालना पसंद करते थे।

कॉलेजियम की बैठक में छठे नाम पर विवाद

कॉलेजियम की पहली बड़ी कवायद, जिसमें छह रिक्त पदों को भरना था, दोनों के बीच मतभेद को उजागर करती है। कॉलेजियम के सदस्यों ने पहले ही पांच नामों पर सहमति बना ली थी। कौल लिखते हैं कि बैठक के दिन, जब हम वहां जा रहे थे, तब धन (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़) ने छठे नाम का प्रस्ताव रखा।

अन्य न्यायाधीशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। कौल लिखते हैं कि मुझे संदेह हुआ कि यह नाम सरकार के कहने पर प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कौल को एक तरफ ले गए और ज़ोर से सोचते हुए कहा कि क्या उन्हें सरकार का रुख जानने के लिए फोन करना चाहिए।

जस्टिस कौल लिखते हैं, “मेरे संदेह सही साबित हुए और मैंने उनसे कहा कि उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। कॉलेजियम की बैठक के बीच में वे ऐसा नहीं कर सकते थे।”

आखिरकार, उन पांच नामों को मंजूरी मिल गई, जिन पर पहले से सहमति बनी हुई थी। लेकिन छठे नाम को मंजूरी नहीं मिली।

कौल आगे लिखते हैं, “मैं हमेशा से अपने आकलन और राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करता रहा हूं। देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति पाना किसी का अधिकार नहीं है और न ही यह ऐसा पद है, जिसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कान में सही बात डालकर हासिल किया जा सके।”

अल्पसंख्यक उम्मीदवार के परिवार की जाति पूछने पर भड़के कौल

जस्टिस कौल यह भी लिखते हैं कि एक अल्पसंख्यक धर्म से संबंधित न्यायाधीश की उम्मीदवारी का मामला सरकार की ओर से की गई एक आधिकारिक पूछताछ से शुरू हुआ था। कौल के अनुसार, ऐसे मुद्दों को लेकर उनके और मुख्य न्यायाधीश के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था।

उनके मुताबिक, सरकार ने सवाल उठाया कि क्या न्यायपालिका में अल्पसंख्यक धर्मों का प्रतिनिधित्व और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार ने उन न्यायाधीशों का उल्लेख किया, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से आते थे और पहले से ही न्यायपालिका में कार्यरत थे।

कौल लिखते हैं, “इस तर्क ने मुझे परेशान किया।”

इसके बाद उस अल्पसंख्यक उम्मीदवार के परिवार की जाति को लेकर सवाल उठाया गया। कौल को यह सवाल बेहद अजीब लगा। उन्होंने लिखा, “आखिर हमें यह बात कैसे पता हो सकती थी? उनका परिवार पीढ़ियों से उसी धर्म को मानता आ रहा था।”

जस्टिस कौल लिखते हैं, “वैसे भी, यह बात शायद ही प्रासंगिक लगती थी। इसके बाद जो बात सामने आई, वह बेहद चौंकाने वाली थी। धनंजय ने सरकार का पक्ष बताते हुए मुझसे एक ऐसी बात साझा की, जिसे अब मुझे यहां से हटाना होगा। लेकिन उस बात ने मुझे उत्तेजित और आक्रोशित जरूर कर दिया।

मैंने कहा, “अगर हम न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी तरह करने जा रहे हैं, तो फिर आप खुद ही उम्मीदवारों से परामर्श करके उन्हें नियुक्त कर लीजिए। कॉलेजियम व्यवस्था बनने से पहले मुख्य न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति किया करते थे। आप चाहें तो उसी तरीके पर लौट सकते हैं। मैं ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बन सकता।”

कौल लिखते हैं, “मैंने फाइल बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। बैठक को तुरंत स्थगित कर दिया गया। कुछ समय तक कोई बैठक नहीं हुई। इस बीच सरकार ने अपना रुख नरम कर लिया और अंततः उस उम्मीदवार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई।”

वे आगे लिखते हैं, “न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की वास्तविकता यही है। यह कल्पना करना भ्रम है कि कॉलेजियम राजनीतिक दबावों से पूरी तरह अलग-थलग रहता है। सरकारें अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती हैं। यदि आप उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर देते हैं, तो वे उसे हाथ से जाने नहीं देंगी।”

वह कहते हैं कि चुनौती यह है कि इन दबावों के बीच रास्ता निकालते हुए संस्थागत गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए। वास्तव में, मैंने पाया कि ऐसे मामलों में सरकार उन न्यायाधीशों का कहीं अधिक सम्मान करती है, जिनका रुख दृढ़ होता है और जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, साथ ही संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को भी समझते हैं।

चंद्रचूड़ ने कहा- किताब पढ़ने के बाद ही विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए जब द इंडियन एक्सप्रेस ने जस्टिस चंद्रचूड़ से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, “संजय कौल ने अपनी किताब में जो लिखा है, उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने अभी तक वह किताब पढ़ी नहीं है। इसलिए, जब तक मैं यह न पढ़ लूं कि उन्होंने क्या लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है, तब तक मैं इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।”

उन्होंने आगे कहा, “यह कहने के बाद, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कॉलेजियम की मेरी बैठकें बहुत अच्छी रही हैं। संजय कौल के साथ भी कॉलेजियम के सदस्य के रूप में मेरा संबंध बेहद सम्मानजनक रहा है। हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई है, तर्कपूर्ण विचार-विमर्श हुआ है और कॉलेजियम में हमारी बैठकें सौहार्दपूर्ण रही हैं।”

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, “आप बैठक से बाहर चले जाने और मतभेदों की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं है, जब संजय कौल कॉलेजियम की किसी बैठक से उठकर बाहर चले गए हों।”

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा, “इसके अलावा, मैंने यह परंपरा बना रखी थी कि कॉलेजियम की प्रत्येक बैठक के बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाए। मुझे याद नहीं है कि किसी भी प्रस्ताव में किसी सदस्य की असहमति दर्ज की गई हो।

यदि आप यह कह रहे हैं कि जस्टिस कौल ने अपनी किताब में यह संकेत दिया है कि मुख्य न्यायाधीश सरकार के साथ परामर्श कर रहे थे, तो मुझे पहले उनकी लिखी बात को ठीक से पढ़ना होगा। लेकिन सरकार की भी इस प्रक्रिया में भूमिका होती है और वह मुख्य न्यायाधीश के साथ संवाद करती है, है न? आखिरकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति ही करते हैं।

PMLA मामले को दूसरी पीठ में भेजे जाने पर भी उठाए सवाल

अपनी किताब में कौल एक अन्य घटना का भी उल्लेख करते हैं, जो न्यायिक कार्यवाही से संबंधित थी। उनकी अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था कि क्या अदालत के धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से संबंधित फैसले के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

कौल लिखते हैं कि सरकार ने इस साधारण-सी सूचीबद्धता को अपने लिए एक प्रतिकूल घटनाक्रम के रूप में देखा। वे आगे लिखते हैं कि बाद में मुझे एक शब्द भी बताए बिना, यह मामला पूरी तरह से किसी दूसरी पीठ के सामने पहुंच गया।

उनका कहना था कि उनकी आपत्ति सिद्धांत के आधार पर थी। मामलों को इस आशंका के चलते एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए कि कोई पीठ उस मामले में किस प्रकार का निर्णय दे सकती है। पीठ का पुनर्गठन तो कर दिया गया, लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने से पहले सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन में देरी का भी जिक्र

वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किए जाने के मुद्दे पर कौल कहते हैं कि उन्हें बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) चंद्रचूड़ को सलाह दी थी कि वे समय-सीमा को तब तक बार-बार बढ़ाते रहें, जब तक कि वे सेवानिवृत्त न हो जाएं, क्योंकि वे इस प्रक्रिया को लेकर सख़्त रुख अपनाते।

वे आगे कहते हैं कि यह बात सच थी या नहीं, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी की गई, ठीक मेरी सेवानिवृत्ति के बाद।

कौल का यह विवरण एक निजी संस्थागत संबंध के केवल एक पक्ष को सामने रखता है। वे उस व्यवस्था की भी उतनी ही बेबाकी से आलोचना करते हैं, जिसका वे स्वयं हिस्सा रहे हैं। वे कॉलेजियम को गंभीर रूप से अपूर्ण बताते हैं और इसकी वजह के रूप में पारदर्शिता का अभाव, सत्ता का केंद्रीकरण और अनौपचारिक माध्यमों से सरकारी दबाव के प्रति इसकी संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं।

वे लिखते हैं कि यह कल्पना करना महज खयाली पुलाव पकाने जैसा है कि कॉलेजियम राजनीतिक दबावों से पूरी तरह अछूता है। वे इस दबाव की एक बड़ी वजह बताते हैं कि राजनीतिक प्रतिष्ठान वर्ष 2015 में NJAC को खारिज किए जाने के फैसले को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। यहां NJAC से आशय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) से है, जिसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

कौल के मुताबिक, दृढ़ रुख अपनाने पर सरकार ने कई बार मानी बात

कौल के विवरण के अनुसार, जब सरकार के साथ दृढ़ता से अपनी बात रखी गई, तो उसका रुख हमेशा अनुचित नहीं रहा। उनके संस्मरण में ऐसे कई अवसरों का जिक्र है, जब अंततः सरकार उनकी बात मान गई।

एक बड़े उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि एक विशेष न्यायाधीश को किसी बड़े उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। चंद्रचूड़ ने कौल से कहा, “उन्हें आपसे सीधे संपर्क करने दीजिए।” कौल लिखते हैं, “मैंने सरकार के संबंधित सदस्य से बात की… सरकार सहमत हो गई।”

दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की नियुक्ति: जब इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंज़ूरी देने में देरी की गई, तो कौल ने सीधे कानून मंत्री के समक्ष यह मामला उठाया। सरकार के श्रेय की बात है कि दोनों नामों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई।

अल्पसंख्यक धर्म से जुड़े एक उम्मीदवार की नियुक्ति: कौल लिखते हैं कि उनके बैठक से बाहर चले जाने के बाद कुछ समय तक कॉलेजियम की कोई बैठक नहीं हुई। इस बीच सरकार ने अपना रुख़ नरम कर लिया और उम्मीदवार की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले पांच नाम: कौल को लगा कि इन नामों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया, लेकिन अंततः सरकार ने वरिष्ठता के क्रम का सम्मान किया।

कॉलेजियम और NJAC पर टकराव पर बहस

जस्टिस कौल का संस्मरण ऐसे समय में आया है, जब इस बात पर बहस तेज हो रही है कि निष्पक्ष संतुलन बनाए रखने में, विशेषकर उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होनी चाहिए।

यह बहस वर्ष 2022-23 में कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच हुए टकराव से लेकर वर्ष 2024 में चंद्रचूड़ की आलोचना तक फैली हुई है। 2022-23 में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक रूप से कॉलेजियम व्यवस्था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे।

वहीं, वर्ष 2024 में चंद्रचूड़ को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने अपने आवास पर आयोजित गणेश पूजा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था।

जस्टिस कौल का स्पष्ट मत है कि अदालत को दोनों ही मोर्चों पर अपने रुख़ पर दृढ़ रहना चाहिए। वे कहते हैं, “हम न तो लोकलुभावन अदालत हैं और न ही हमें कभी ऐसा बनना चाहिए।”

कौन हैं जस्टिस संजय किशन कौल?

1958 में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे कौल ने सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वे वरिष्ठ अधिवक्ता थे। बाद में उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। फरवरी 2017 में उन्हें पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

दिसंबर 2023 में जस्टिस कौल ने न्यायाधीश के रूप में 22 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। उच्च न्यायालयों में उन्होंने एम. एफ. हुसैन और पेरुमल मुरुगन से जुड़े मामलों में फैसले लिखे, जिनमें कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वर्ष 2017 के पुट्टस्वामी निजता संबंधी फैसले में सहमति व्यक्त करते हुए एक अलग राय लिखी, जिसमें “भुला दिए जाने के अधिकार” (Right to Be Forgotten) को मान्यता दी गई। वे उस पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने राफेल मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

समलैंगिक विवाह से संबंधित मामले (2023) में उन्होंने नागरिक संघों (Civil Unions) के पक्ष में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) के विचारों का समर्थन किया। वहीं, अनुच्छेद 370 पर वर्ष 2023 के फैसले में उन्होंने एक अलग राय लिखी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लिए सत्य एवं सुलह आयोग गठित करने का आह्वान किया गया था।

जस्टिस कौल लिखते हैं कि कि अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में उन्हें लगातार यह एहसास होने लगा था कि अब पद छोड़ने का समय आ गया है। उनका यह भी मानना था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया, वह अब भी गंभीर रूप से अपूर्ण बनी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में बिताए वर्षों के अपने व्यक्तिगत पछतावों का सार बताते हुए वे लिखते हैं, “संक्षेप में कहूं तो, एक मामला मेरे हाथों से ले लिया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा मामला अंतिम क्षण में वापस ले लिया गया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन टाल दिए गए और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां मेरे पद छोड़ने के अगले दिन तक के लिए रोक दी गईं।

‘पूर्व CJI या SC के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का हो गठन’, ECI की संस्थागत कमियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के काम करने के तरीके में इंस्टीट्यूशनल कमियों की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। कमेटी की अध्यक्षता देश के किसी पूर्व चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से कराने के लिए कहा गया है। पढ़ें पूरी खबर।



