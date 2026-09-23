सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बुधवार को कहा कि यह दावा करना गलत है कि देश में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार की ओर से चुनिंदा तरीके से मंजूरी दिए जाने पर भी सवाल उठाया।

जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी तब की, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक दलील दी। इस कानून के तहत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका को अधिक अधिकार दिए गए हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई गई है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में सरकार की कार्यपालिका का प्रभाव ज्यादा है। केंद्र सरकार ने इस आपत्ति के जवाब में दलील दी कि न्यायपालिका में भी मौजूदा जजों की भविष्य में नियुक्त होने वाले जजों के चयन में प्रमुख भूमिका होती है। यह प्रक्रिया मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है।

सरकार की इस दलील पर जस्टिस दत्ता ने आपत्ति जताई। दत्ता ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कॉलेजियम की सिफारिशों में जजों की भूमिका है, तो सरकार सभी सिफारिशों को समान रूप से मंजूर क्यों नहीं करती और कुछ प्रस्तावों को ही चुनिंदा तरीके से मंजूरी क्यों दी जाती है?

जस्टिस दत्ता ने कहा, “बार-बार दोहराया जाने वाला यह दावा कि ‘जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं’, एक मिथक है। यह धारणा लोगों के मन में निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों ने अपने पक्ष में बनाए गए नैरेटिव के जरिए बैठाई है। इसके लिए इस सदी में जजों की नियुक्ति से जुड़े कुछ विवादित फैसलों का भी सहारा लिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह कहना कि कॉलेजियम अपने आप में एक कानून की तरह काम करता है, पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सरल करके देखने जैसा है। संविधान में जजों की नियुक्ति के लिए विस्तृत विचार-विमर्श की प्रक्रिया तय की गई है। इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां और दूसरी एजेंसियां भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ये एजेंसियां उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और योग्यताओं की जांच करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी से ही होती है।

जस्टिस दत्ता ने आगे कहा, “अब यह चलन बन गया है कि जब भी किसी अनुपयुक्त जज की नियुक्ति हो जाती है, तो उसके लिए कॉलेजियम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें अनजाने में यह विश्वास दिला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में ऐसे जज होते हैं, जो खुद जजों की नियुक्ति करते हैं। आजकल किसी भी गलत या अनुपयुक्त चयन के लिए कॉलेजियम को दोष देना आसान हो गया है। यह भूल जाते हैं कि ऐसी गड़बड़ियां अपवाद हैं, नियम नहीं। साथ ही, इंसानों के फैसलों में कभी कोई गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई व्यवस्था नहीं दे सकती।”

दत्ता ने खास तौर पर केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को चुनिंदा तरीके से मंजूरी देने के तरीके की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका अक्सर सरकार से सीधे टकराव से बचने की कोशिश करती है, ताकि आमने-सामने का विवाद न हो और संभावित संवैधानिक संकट को टाला जा सके।

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब भी कार्यपालिका कॉलेजियम के प्रस्ताव को चुनिंदा तरीके से लागू करती है, तब कॉलेजियम के फैसले की गरिमा प्रभावित होती है। सरकार अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे देती है, लेकिन कम से कम एक सिफारिश को रोक देती है। उन्होंने कहा कि ऐसी टुकड़ों में दी गई मंजूरियों के बावजूद कॉलेजियम अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाता रहता है। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ सीधे टकराव से बचना चाहती है और उसके सामने संस्था को चलाते रहने के लिए सीमित विकल्प ही बचते हैं। जस्टिस दत्ता के अनुसार, ऐसा करके न्यायपालिका संभवतः एक बड़े संवैधानिक संकट को टालती है।

हालांकि, जस्टिस दत्ता ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति को कब तक जारी रहने दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह के चयनात्मक कार्यान्वयन को एक स्वीकृत प्रथा का रूप लेने दिया गया तो यह स्थिति कब तक बनी रह सकती है? डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र और स्वयं में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वह दृष्टिकोण धुंधला और गंभीर दबाव में दिखाई देता है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या बोले जस्टिस दत्ता?

जस्टिस दत्ता ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 के कानून के तहत प्रस्तावित चयन समिति को उचित ठहराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का हवाला देने की दलील को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, “यह अदालत इस बात पर आश्चर्यचकित है कि जब जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका को कार्यपालिका की तुलना में दूसरे स्थान पर ला दिया गया है, तो फिर चुनाव आयुक्तों के चयन के समय किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है?”

उन्होंने कहा कि कार्यपालिका की ओर से दिया जा रहा यह तर्क उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है और यह अपनी ही कमियों और विफलताओं से ध्यान हटाने की एक कमजोर कोशिश है।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि जजों की नियुक्ति के हर स्तर पर निर्णायक नियंत्रण कार्यपालिका के पास है और नियुक्तियों की बागडोर भी उसी के हाथ में है। ऐसे में विवादित 2023 के कानून को सही ठहराने के लिए यह कहना कि कॉलेजियम व्यवस्था में भी किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता, भ्रामक, टालमटोल वाला और निराशाजनक तर्क है।

दत्ता ने यह आशा भी व्यक्त की कि भविष्य में कॉलेजियम आदर्श न्यायाधीशों की सिफारिश करने में सक्षम होगा, जिससे कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज की आलोचना के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी।

ये टिप्पणियां जस्टिस दत्ता के उस फैसले का हिस्सा थीं, जिसमें उन्होंने यह तय किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।

2023 के इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई।

खास बात यह है कि पहले की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श जरूरी था, लेकिन 2023 के कानून के तहत बनाई गई चयन समिति में CJI को शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय समिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया गया। समिति के बाकी दो सदस्य प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई थी कि इस तरह की चयन प्रक्रिया से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग की थी।

इस मुद्दे पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बुधवार को विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की केंद्र की मांग खारिज कर दी और इस मुद्दे पर प्रथम दृष्टया अपनी राय रखी। वहीं, जस्टिस शर्मा ने जस्टिस दत्ता की टिप्पणियों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल शामिल है, जिसका फैसला बड़ी पीठ को करना चाहिए।

‘लोकसभा अध्यक्ष की तीन महीने की देरी ‘रेड फ्लैग’, TMC के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अब तक लिए गए 3 महीने की देरी को चिंता का विषय (रेड फ्लैग) बताया। अदालत ने यह टिप्पणी अभिषेक बनर्जी बनाम लोकसभा अध्यक्ष और अन्य की याचिका पर की। पढ़ें पूरी खबर।