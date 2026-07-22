गुरुग्राम की एक अदालत ने हाल ही में भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विनोद के. गांधी को मानहानि के मामले में चार महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने जंतर-मंतर पर रक्षा कर्मियों की ‘वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान को कायर कहा था।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरि किशन ने कहा कि सेना के एक सम्मानित अधिकारी को कायर कहना अपने आप में मानहानिपूर्ण है। इससे समाज के समझदार लोगों की नजर में उनके नैतिक, चरित्र और पेशेवर सम्मान को ठेस पहुंचती है। इस पर आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध का प्रावधान है।

शिकायतकर्ता ने भारतीय सेना में चार दशकों तक सेवा की

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने फैसला सुनाया, “शिकायतकर्ता ने भारतीय सेना में चार दशकों से अधिक समय तक सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। ऐसे अधिकारी पर कायरता का आरोप लगाना स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है और सामान्य सामाजिक चर्चा में इसी तरह के आरोप की तुलना में कहीं अधिक मानहानिकारक प्रभाव डालता है। यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा अपने पूरे विशिष्ट सैन्य करियर में अर्जित सम्मान और विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार है।”

कोर्ट ने विनोद गांधी को 17 अगस्त को अंतरिम जमानत दी

हालांकि, विनोद गांधी को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी ताकि वे सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकें। अदालत ने सजा सुनाते समय नरम रुख अपनाते हुए कहा , “दोषी वरिष्ठ नागरिक है और उसने भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी (ग्रुप कैप्टन) के रूप में देश की सेवा की है। उनके पूर्व सेवा रिकॉर्ड और समाज के प्रति उनके योगदान, विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति उनके योगदान को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।”

विनोद गांधी सजा में छूट पाने के हकदार नहीं

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि गांधी सजा में छूट का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। सेना में उप सेना प्रमुख के तौर पर काम कर चुके कादियान ने 2016 में अदालत में याचिका दायर कर गांधी पर आईईएसएम और अन्य पूर्व सैनिक समूहों के सदस्यों के बीच उनके खिलाफ झूठे, गैरजिम्मेदाराना, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाने वाले अलग-अलग ईमेल प्रसारित करने का आरोप लगाया था।

अदालत को बताया गया कि यह कथित मानहानि तब की गई थी जब काडियान ने आईईएसएम में धोखाधड़ी और संगठन के फंड के गलत इस्तेमाल का खुलासा किया था। आरोप था कि गांधी ने कहा था कि काडियान कायर हैं और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद से संबोधित किए जाने के लायक नहीं हैं।

अपने फैसले में कोर्ट ने पाया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि ईमेल वास्तव में आरोपी द्वारा लिखे और भेजे गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईमेल तीसरे व्यक्तियों को भेजे गए थे और इस तरह आईपीसी की धारा 499 के तहत प्रकाशन माना गया है।

न्यायालय ने आगे कहा, “चार दशकों से ज्यादा वक्त तक सेवा देने वाले और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचने वाले एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर सैन्य अभियानों के दौरान कायर होने का आरोप लगाना निस्संदेह एक ऐसा आरोप है जो उनके साथी अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और समाज की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और रुतबे को गंभीर रूप से कम कर सकता है, खासकर तब जब शिकायतकर्ता की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।”

जज ने आगे कहा कि इस तरह का आरोप सीधे शिकायतकर्ता के साहस, ईमानदारी, पेशेवर क्षमता और सम्मान पर हमला करता है। अदालत ने कहा, “जब कायर शब्द का प्रयोग सशस्त्र बलों के किसी सदस्य के खिलाफ किया जाता है, तो इसके कहीं अधिक गंभीर और हानिकारक अर्थ होते हैं, बजाय इसके कि इसका प्रयोग किसी आम व्यक्ति के खिलाफ किया जाए।”

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