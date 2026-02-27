पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पांच छात्रों को जमानत दे दी। इन छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। छात्रों को दिन में पहले हुई उनकी नई गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था।

यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कथित तौर पर प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ दिए थे। इस घटना में 27 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने आरोपी नेहा, रणविजय, वर्के परक्कल और अभिषेक कुमार को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की ज़मानत पर जमानत दे दी। न्यायालय ने जमानत को उनके स्थायी पतों के सत्यापन के अधीन रखा, यह देखते हुए कि आरोपी शुरू में अपने आवासीय विवरण का खुलासा करने में आनाकानी कर रहे थे।

हालांकि, जमानत बांड तुरंत उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को 13 मार्च तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अभियुक्त रणविजय सिंह की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी ने दलील दी कि छात्रों के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे शिक्षित व्यक्ति हैं और यूजीसी के नियमों और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि छात्रों को बिना किसी निषेधाज्ञा के परिसर के अंदर बंद कर दिया गया था और पुलिस ने विश्वविद्यालय के द्वारों पर बैरिकेड लगा दिए थे। बचाव पक्ष के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और छात्रों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी।

न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) वसंत कुंज ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पहले भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे, जिनके कारण चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और बिना अनुमति के 300-350 लोगों के समूह के साथ इंडिया गेट की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। जब पुलिस ने कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर हिंसा का सहारा लिया।

जमानत देते समय अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर थे, विशेष रूप से 27 पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों का मामला। मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने कहा, “ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला करना एक गंभीर चिंता का विषय है जिसे शांतिपूर्ण विरोध के बहाने बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।” हालांकि, अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि इन अपराधों के लिए अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है और आरोपी छात्र हैं जिनका कोई आदतन अपराध का रिकॉर्ड नहीं है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हाई कोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मार्च के तीसरे सप्ताह में विस्तृत फैसला आएगा। पढ़ें पूरी खबर।