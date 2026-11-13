दिल्ली हाई कोर्ट से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमल अकोइजम को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कहा कि जेएनयू प्रशासन बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के अकोइजम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर नौकरी से निकालने जैसी कड़ी और बड़ी कार्रवाई नहीं सकता।

अदालत ने यह टिप्पणी सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर अकोइजम की सेवाएं समाप्त करने के जेएनयू प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने वाले आदेश में की।

जेएनयू के वकील ने तर्क दिया कि अकोइजम की बर्खास्तगी जेएनयू अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के तहत की गई थी। हालांकि, अदालत ने अकोइजम को अंतरिम राहत प्रदान करने का फैसला लिया। उसने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की। अकोइजम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद भी हैं।

जस्टिस अनूप जे भंभानी ने सुनाए गए फैसले में कहा कि इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि अन्य सहायक नियमों में चाहे जो भी प्रावधान हों, कम से कम इस स्तर पर यह स्वीकार करना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता को प्रस्तावित सजा के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करने जैसा कठोर और गंभीर दंड दिया जा सकता है। फैसले की प्रति बाद में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई में कम से कम 11 फीमेल स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अंगोमचा बिमल अकोइजम ने मीटिंग या गैदरिंग के बहाने स्टूडेंट्स को अपने कैंपस पर बुलाया और उनका सेक्शुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने क्लास के दौरान “अश्लील” और “गलत” कमेंट्स किए।

दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर FIR दर्ज की। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिला की इज्ज़त को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कामों के अलावा दूसरे अपराधों के आरोप हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।

FIR में दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमिटी (IC) के सदस्यों द्वारा रिकॉर्ड किए गए असेसमेंट और ऑब्ज़र्वेशन को इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को भेज दिया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़, सेंटर स्टडीज़ ऑफ़ सोशल सिस्टम्स के प्रोफ़ेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ आरोपों की इंटरनल कमेटी ने जांच की है, और गवाहों, बचाव पक्ष के गवाहों और दूसरे मटीरियल के असेसमेंट के बाद यह रिकॉर्ड में आया है।”

‘यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा’, हाई कोर्ट बोला- शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए केस दर्ज नहीं किए जाने चाहिए

हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते और हिंसा या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे शुरू नहीं किए जाने चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।

