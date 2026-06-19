केरल में 115 रुपये की बैटरी के एक मामले में जियोमार्ट को उपभोक्ता फोरम ने दोषी माना है। केरल के वकील की ओर 115 रुपये की बैटरी के लिए किए गए प्रीपेड ऑर्डर का मामले में कोल्लम उपभोक्ता आयोग ने उसे मुआवजे और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है।

राज्य के एक वकील ने जियोमार्ट से 115 रुपये की 10 पीस बैटरी ऑर्डर की थी, जिसे कंपनी ने बिना डिलवरी दिए ही रिटर्न करार दे दिया था। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने जियोमार्ट को दोषी माना और उसे 3500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता ने हुई मानसिक पीड़ा- उपभोक्ता फोरम

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एस.के. श्रीला और सदस्य स्टैनली हैरोल्ड ने टिप्पणी की कि जियो मार्ट ने जले पर नमक छिड़कते हुए शिकायतकर्ता के पैसे को बेरहमी से रोक लिया और औपचारिक कानूनी नोटिस मिलने तक रिफंड जारी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा, बेंच ने कहा कि जियोमार्ट की सर्विस में चूक के कारण शिकायतकर्ता को वित्तीय असुविधा, मानसिक पीड़ा और अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

30 मई को आदेश देते हुए कहा, “आमतौर पर, वकील अपने मुवक्किलों के हित और कल्याण के लिए तीखे तरीके से मुकदमे लड़ते हैं और उनकी शिकायतों को सुलाझते हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से अपनाए गए घोर लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को गहन मानसिक पीड़ा, अत्यधिक निराशा और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है।”

115 रुपये देकर आर्डर किया था बैटरी

शिकायकर्ता ने जियोमार्ट से निप्पो गोल्ड एए 2 यूएम 3डीजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी बैटरी (10 का पैक) खरीदा था। इसके लिए उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 115 रुपये का भुगतान किया।

20 सितंबर 2025 को जियोमार्ट के डिलीवरी पार्टनर ने शाम लगभग 4:17 बजे उक्त ऑर्डर डिलीवरी पुष्टिकरण कोड के साथ भेज दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बजाय, उस डिलीवरी पार्टनर ने बिना किसी अधिकार या सहमति के, मनमाने ढंग से प्रोडक्ट को यह कहते हुए रिटर्न कर दिया कि “ऑर्डर लेने से मना किया गया।”

साथ ही जियोमार्ट ने कथित वापसी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, शिकायतकर्ता को सामान की डिलीवरी किए बिना, शाम लगभग 4:17 बजे अपने पोर्टल पर ऑर्डर की स्थिति को “रिटर्नड” के रूप में अपडेट कर दिया।

जियोमार्ट का ऐसा कृत्य लापरवाही का सूचक है और मामूली लेनदेन मूल्य के बावजूद, इससे शिकायतकर्ता को गंभीर मानसिक पीड़ा और वित्तीय कठिनाई हुई है। साथ ही बार-बार रिक्वेस्ट करने और मांग करने के बावजूद, 115 रुपये की वापसी नहीं की गई।

जियोमार्ट ने पैसे वापस नहीं किए

कोल्लम उपभोक्ता फोरम ने पाया कि कार्रवाई का कारण पहली बार 20 सितंबर 2025 को बना, जब डिलीवरी पार्टनर ने शिकायतकर्ता की सहमति के बिना मनमाने ढंग से ऑर्डर वापस कर दिया और उसे “रिटर्नड” और “ऑर्डर रिजेक्टेड” बता दिया।

यह देखा गया कि कार्रवाई का कारण जारी रहा क्योंकि जियोमार्ट ने शुरू में राशि वापस करने में विफल रहा और कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बाद ही ऐसा किया, जिसे अन्यथा टाला जा सकता था यदि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया होता।

आयोग ने कहा कि जियोमार्ट शिकायतकर्ता को हुई अनुचित कठिनाई, असुविधा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने में भी विफल रहा है, जो जानबूझकर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के बराबर है, जिससे शिकायतकर्ता को गंभीर मानसिक पीड़ा और वित्तीय असुविधा हुई है।

फोरम ने गौर किया कि शिकायतकर्ता पथानामथिट्टा में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और वे केंद्रीय मंत्रालय में सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं।

शिकायतकर्ता ने इस भरोसे के साथ बैटरी ऑर्डर किया था कि जियोमार्ट समय पर डिलीवरी करेगा। हालांकि शिकायतकर्ता यह नहीं सोचा था कि जियोमार्ट इस तरह की लापरवाही भरा काम करेगा।

आयोग ने पेश किए दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि जियोमार्ट सर्विस में कमी के कारण दोषी है और शिकायतकर्ता ने सर्विस में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

3500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश

आयोग ने शिकायत को स्वीकार किया और जियोमार्ट को शिकायतकर्ता की ओर से झेली गई अत्यधिक कठिनाइयों, मानसिक पीड़ा और वित्तीय संकट के मुआवजे के रूप में 2500 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 1000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

आयोग ने इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अनुपालन के लिए 45 दिन का समय दिया है और कहा कि ऐसा न करने पर पूरी राशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और शिकायतकर्ता कानून के अनुसार निष्पादन कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।

पीड़ित उपभोक्ता अपने-अपने राज्यों में उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं (कोल्लम हेल्पलाइन: 0474-2795063 ) या सहायता के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

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तिरुवनंतपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सांसुइ और रिटेल चेन नंदिलाथ जी मार्ट को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ता की खराब टेलीविजन (टीवी) की खरीद कीमत 18990 रुपये 6 प्रतिशत की ब्याज समेत 12 सितंबर 2015 से वापस करें। साथ ही मुआवजे और लागत के रूप में अतिरिक्त 16000 रुपये का भुगतान भी करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें