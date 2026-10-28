झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी की कथित मानसिक बीमारी के आधार पर शादी रद्द करने की मांग करने वाले पति की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी की मानसिक बीमारी के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। मेडिकल रिकॉर्ड में भी मानसिक बीमारी का कोई स्पष्ट इतिहास सामने नहीं आया। इसके उलट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पत्नी के गर्भवती होने की बात दर्ज थी, जो पति के दावों के समर्थन में नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की पीठ ने 27 अक्टूबर को दिए आदेश में पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी शादी को अमान्य घोषित करने की मांग खारिज कर दी गई थी।

पति ने लगाए थे मानसिक बीमारी और मिर्गी के आरोप

मामले के अनुसार, पति ने दावा किया था कि उसकी शादी नवंबर 2016 में हुई थी। शादी के बाद उसे कथित तौर पर पता चला कि उसकी पत्नी मानसिक बीमारी और मिर्गी जैसी समस्याओं से पीड़ित है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की बीमारी की जानकारी शादी से पहले उससे छिपाई गई थी और इसी वजह से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सके।

पति का कहना था कि पत्नी शादी से पहले से ही मानसिक अस्वस्थता या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रही थी। उसने मिर्गी और लकवे जैसी परेशानियों का भी आरोप लगाया। हालांकि, इन दावों को साबित करने के लिए वह अदालत में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सका।

शादी के एक महीने बाद मायके चली गई थी पत्नी

पति के मुताबिक, शादी के करीब एक महीने बाद पत्नी ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई थी। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी ने उससे कहा था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती थी और परिवार के दबाव में उसने शादी की थी।

पति ने जनवरी 2017 में शादी को अमान्य घोषित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। दूसरी ओर, पत्नी ने पति के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके साथ क्रूरता की गई थी और इस संबंध में मामला भी दर्ज कराया गया था। पत्नी ने मानसिक बीमारी, बार-बार मिर्गी या लकवे के दौरे पड़ने और आत्महत्या की कोशिश करने के आरोपों से भी इनकार किया।

मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिला मानसिक बीमारी का सबूत

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि पति की ओर से पेश किए गए दो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में मानसिक बीमारी का कोई पुराना रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। इसके अलावा, डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट में गर्भावस्था के बारे में भी लिखा था।

27 मई 2017 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार, महिला के गर्भ में एक बच्चा था और गर्भावस्था की अवधि 29 सप्ताह और दो दिन थी। अदालत ने माना कि उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड पति के उस दावे को साबित नहीं करते, जिसके आधार पर वह शादी रद्द कराना चाहता था।

तीन दिन तक हुई पत्नी से पूछताछ

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में गवाही दी थी। उससे लगातार तीन दिनों तक क्रॉस-एग्जामिनेशन की गई, लेकिन इस दौरान ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जो पति के मानसिक बीमारी संबंधी आरोपों का समर्थन करता हो।

पीठ ने कहा कि पत्नी की गवाही क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान भी कायम रही और पति अपने दावों के पक्ष में कोई ठोस सामग्री पेश नहीं कर सका। अदालत ने यह भी गौर किया कि पति का खुद यह कहना कि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती थी और अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी किए जाने की बात कहती थी, उसके मानसिक बीमारी या मानसिक अक्षमता संबंधी दावों को कमजोर करता है।

अदालत ने कहा- आरोप लगाना और साबित करना अलग-अलग बातें

सुनवाई के दौरान पति की ओर से पेश वकील शौकत इकबाल ने दलील दी कि शादी कभी संपन्न नहीं हो सकी और पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि शादी के लगभग दस साल बाद भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए, क्योंकि पत्नी की कथित मानसिक बीमारी के कारण ऐसा संभव नहीं था।

वहीं, पत्नी की ओर से वकील मनीष कुमार ने दलील दी कि पति की मूल याचिका शादी को अमान्य घोषित करने के लिए थी। ऐसे में अपील के दौरान तलाक की मांग से जुड़ा मुद्दा उठाना कार्यवाही के दायरे से बाहर था।

अदालत ने साफ कहा कि केवल आरोप लगा देना किसी तथ्य को साबित करने के बराबर नहीं है। पीठ ने कहा कि कानूनी रूप से किसी पक्ष की दलीलें सबूत का विकल्प नहीं हो सकतीं। जब तक लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते, उन्हें कानूनी आधार नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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