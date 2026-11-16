हिमाचल प्रदेश के एक कंज्यूमर कमीशन ने हाल ही में एक ज्वैलर्स को 6 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है। शख्स पर आरोप है कि उसने बहन की शादी के लिए ऑर्डर किए गए सोने के गहने डिलीवर नहीं किए। शादी इस साल 24 अप्रैल को होनी थी, शिकायत करने वाले ने 2022 में सोने के गहने ऑर्डर किए थे।

मामले को लेकर धर्मशाला में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट हेमांशु मिश्रा और मेंबर आरती सूद और नारायण ठाकुर ने ज्वेलर को शिकायत करने वाले को हर्जाने और प्यूनिटिव डैमेज के तौर पर 50,000 रुपये देने का भी आदेश दिया।

12 नवंबर के ऑर्डर में कहा गया, “कस्टम ब्राइडल फैब्रिकेशन के बहाने लंबे समय तक 8,00,000 रुपये का भारी-भरकम एडवांस पेमेंट लेकर, साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय तक कस्टमर को झूठे भरोसे देकर फंसाए रखा। परिवार के एक बड़े मौके यानी बहन की शादी से पहले बातचीत के सभी चैनल अचानक बंद करके और शादी से सिर्फ 48 घंटे पहले साफ मना करके दूसरी पार्टी ने शिकायत करने वाले को बढ़े हुए मार्केट रेट पर एक ऐसे इमरजेंसी फाइनेंशियल संकट में डाल दिया जिससे बचा जा सकता था।”

‘उपभोक्ता के भरोसे का दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन’

शिकायत करने वाले ने कहा कि उसने 28 सितंबर, 2022 को एक ज्वेलरी शॉप से ​​कई सोने के गहनों का ऑर्डर दिया था, जिसमें एक मंगलसूत्र , टीका वाला एक ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और पांच कस्टमाइज़्ड अंगूठियां शामिल थीं। शिकायत करने वाले के अनुसार, ये गहने उसकी बहन की शादी के साथ-साथ उसकी अपनी शादी के लिए भी थे।

शिकायत करने वाले ने बताया कि उसने 8 लाख रुपये दिए थे, जिसमें से 2 लाख रुपये बाद में वापस कर दिए गए और 6 लाख रुपये ज्वेलर के पास रह गए। उसने आरोप लगाया कि बार-बार भरोसा दिलाने के बाद भी, ज्वेलर गहनों की डिलीवरी टालता रहा। जब उसने 2025 में अपनी बहन की शादी से पहले दुकान से संपर्क किया तो उसे पहले जुलाई में फिर सितंबर में और बाद में दिवाली के आसपास वापस आने के लिए कहा गया।

NCC गर्ल के सम्मान में कुर्सी से खड़े हो गए मुख्यमंत्री VD सतीशन, फौरन किया सैल्यूट- VIDEO ने जीता दिल

शादी से दो दिन पहले जब शिकायत करने वाला दुकान पर गया तो जौहरी ने कथित तौर पर गहने देने या पैसे वापस करने से मना कर दिया। शिकायत करने वाले ने कमीशन को बताया कि उसे ज्यादा बाजार दामों पर दूसरा इंतजाम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसे पैसे का नुकसान हुआ और मानसिक परेशानी हुई। नोटिस मिलने के बावजूद जौहरी कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ एकतरफ़ा (बिना उसका पक्ष सुने) कार्रवाई की गई।

कमीशन ने कहा, “क्योंकि दूसरी पार्टी ने सही सर्विस के बावजूद, शिकायत का विरोध न करने और एकतरफा रहने का फैसला किया, इसलिए शिकायत करने वाले के दिए गए सबूत पूरी तरह से बिना किसी जवाब, चुनौती और बिना किसी आरोप के हैं।”

कमीशन ने पाया कि ज्वेलर का व्यवहार आम कमर्शियल लापरवाही से कहीं ज्यादा था और यह कस्टमर के भरोसे का सोचा-समझा, शोषण करने वाला और जानबूझकर किया गया उल्लंघन दिखाता है। कमीशन ने कहा कि इसके लिए सजा देना जरूरी है ताकि बिजनेस करने वाला कस्टमर का शोषण न करें और उसके अधिकारों को बनाए रखा जा सके।

इस तरह कोर्ट ने ज्वेलर और उसके मालिकों और पार्टनर्स को 45 दिनों के अंदर मिलकर और अलग-अलग 6 लाख रुपये वापस करने और 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर, 50,000 रुपये सजा के तौर पर और 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया।

एडवांस पेमेंट मिलने के बाद भी ज्वेलर का सोने के गहने डिलीवर न करना, बार-बार टालना और पैसे वापस न करना, सर्विस में कमी और गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। परेशान कंज्यूमर मदद के लिए अपने-अपने राज्यों में कंज्यूमर हेल्पलाइन (हिमाचल प्रदेश: 1800-180-8087 ) पर संपर्क कर सकते हैं या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- मुंबई लोकल में छेड़खानी का विरोध करने पर चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का कटा हाथ, सिर में लगे 16 टांके- CCTV में दिखा आरोपी

महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…