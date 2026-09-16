सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच कर रही हाई पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.मोहना की बेंच ने कहा कि कमेटी ने अभी जांच शुरू ही की है। अभी से आपत्ति जताना या सवाल उठाना जल्दबाजी है।

शीर्ष अदालत ने एचपीईसी के पुनर्गठन के लिए कुछ पक्षों द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पैनल पर उनकी आपत्तियां समय से पहले थीं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “हमें कुछ हद तक चिंता के साथ यह कहना पड़ रहा है कि HPEC पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, वह समय से पहले और जल्दबाजी में किए गए हैं।”

अदालत ने कहा कि अनुरोध केवल अनुमान पर आधारित है, क्योंकि HPEC ने अभी-अभी अपनी जांच शुरू की है। पीठ ने कहा कि यह सभी को समझना चाहिए कि HPEC का गठन निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए इस न्यायालय की सहायता के लिए किया गया है। एचपीईसी का गठन हमारे समक्ष किसी एक पक्ष का पक्ष लेने के लिए नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय एचपीईसी का गठन 18 अगस्त को किया गया था। इस कमेटी का नेतृत्व शीर्ष अदालत के पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। जिनकी अगुवाई में जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। समिति सीधे शीर्ष अदालत को रिपोर्ट करेगी और अदालत के पर्यवेक्षण (Supervision) में कार्य करेगी।

अपने नए आदेश में शीर्ष अदालत ने निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं-

हाई पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC) सबसे पहले पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और दोनों पक्षों द्वारा की गई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान की जांच करेगी। उपयुक्त समय पर न्यायालय द्वारा व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर फैसला किया जाएगा।

संवेदनशील गवाहों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनके बयानों और साक्ष्यों को अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा।

गवाहों द्वारा गोपनीय तरीके से दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है।

नोडल काउंसिल का काम केवल अदालत की सहायता करना होगा। वह HPEC, अदालत और संबंधित पक्षों के बीच संवाद या संपर्क का माध्यम बनकर काम नहीं करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मोनिका गुसैन और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सी. सोलोमन को पक्षकारों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया गया है।

HPEC को एक सदस्य सचिव नियुक्त करने और अपनी पहली रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

एक 14 वर्षीय प्रदर्शनकारी से जुड़ी चिंताओं के संबंध में कोर्ट ने दर्ज किया कि उसके और उसके परिवार की कई धमकियां दी गई हैं। इन धमकियों के कारण बच्ची और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर और लगातार आशंका बनी हुई है।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि कथित उपद्रवी तत्वों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद अदालत ने पुलिस को बच्ची और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हम दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हैं कि वह खतरे की आशंका का आकलन करे और संबंधित बच्ची व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही, उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ तेजी से जांच करे, जिन पर बच्ची और उसके परिवार को धमकाने या परेशान करने का आरोप है।”

दिल्ली पुलिस को इस मामले में अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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