सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और पैलेट गन से घायल हुए दो पीड़ितों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिका में नागरिक सभाओं से निपटने के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह विरोध प्रदर्शनों के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ कर्मियों के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए लोगों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए, जो पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई पैलेट गन से घायल हुए थे।

सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने पूर्व खुफिया ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर यह निर्देश पारित किया।

दिल्ली सरकार घायलों को मुहैया कराए उपचार- सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार घायल याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। यह याचिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में कार्य कर चुके सूचना सूचना विभाग के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आजाद द्वारा दायर की गई थी।

याचिका में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि संसद चलो मार्च के लिए शांतिपूर्वक एकत्रित हुए आरएएफ कर्मियों द्वारा दागी गई पैलेट गोलियों से नागरिकों को हुई चोटें उन्हें मुआवजे के सार्वजनिक कानून उपाय का हकदार बनाती हैं।

याचिकाकर्ता ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नागरिक सभाओं को तितर-बितर करने के उद्देश्य से पंप एक्शन राइफलों या प्रोजेक्टाइल एक्शन गन (पीएजी) से दागे जाने वाले पूर्णतः या आंशिक रूप से धात्विक गतिज प्रक्षेप्य/छर्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की। यह तर्क दिया गया कि पैलेट गन से घायल हुए पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और उन्हें चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।

असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल कर सकते- सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है और जब तक नियमों में बदलाव नहीं किया जाता, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अवैध नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति बागची ने बताया कि पुलिस नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल जायज है, बशर्ते आप नियमों को चुनौती न दें। चरणबद्ध दृष्टिकोण के चरणों में से एक पैलेट गन का इस्तेमाल है। सीजेआई ने कहा कि कथित तौर पर अत्यधिक उपयोग को देखते हुए, आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि न्यायालय इसके उपयोग के संबंध में एक प्रोटोकॉल निर्धारित करे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई स्थायी आदेश नहीं है जो छर्रों के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाता हो। ग्रोवर ने कहा कि अगर वह मौजूद है, तो उसे लगा दिया जाए। मुझे यकीन है कि यूनियन या एनसीटी छात्रों पर पेलेट गन से हमला नहीं करना चाहते।

न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों आदि के विरोध प्रदर्शनों के दौरान अहिंसक दृष्टिकोण से हम सहमत हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे विरोध प्रदर्शन की सार्थकता धूमिल होती है। अपनी पुलिस को इस प्रकार से सुसज्जित करें कि उन्हें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता ही न पड़े।

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