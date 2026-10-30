सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक महिला समेत नौ वकीलों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। यह फैसला गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर पब्लिश कॉलेजियम के बयान के अनुसार, अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए वकीलों में- विशाल शर्मा, विक्रन कुमार शर्मा, नामग्याल वांगचुक, पवन कुमार कुंडल, ताहिर मजीद शम्सी, तबस्सुम जफर, अमित गुप्ता, प्रणव कोहली और अनुपम रैना का नाम शामिल है।

नौ वकीलों में से एक नामग्याल वांगचुक लद्दाख से हैं, जो प्रस्तावित न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

वकील तबस्सुम जफर का शामिल होना भी ध्यान देने वाली बात है। अगर उनकी नियुक्ति को औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाती है, तो वह हाई कोर्ट की जज के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला वकील बन जाएंगी।

उस समय के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली की अगुवाई वाले हाई कोर्ट कॉलेजियम ने अप्रैल 2026 में ग्यारह नामों की सिफारिश की थी, जिसमें बार कोटे के तहत दस वकील और बेंच कोटे के तहत एक न्यायिक अधिकारी शामिल थे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अब बार कोटे के तहत रिकमेंड किए गए दस वकीलों में से सिर्फ़ नौ को ही मंज़ूरी दी है।

सीनियर वकील जहांगीर इकबाल गनई, जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व एडवोकेट जनरल (जून 2016–जुलाई 2018) थे। उनका नाम अप्रवूल लिस्ट में नहीं है। कॉलेजियम ने उनके नाम को मंजूरी न देने का कोई कारण नहीं बताया है।

बेंच कोटे के तहत हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए ज्यूडिशियल ऑफिसर यश पॉल बोर्नी को 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से अलग से अप्रूवल मिला था और केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को उनके अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया था।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जजों की मंजूर संख्या 25 है, जिसमें 19 परमानेंट और छह एडिशनल जज शामिल हैं। अभी हाई कोर्ट में 14 जज काम कर रहे हैं, जिससे 11 खाली जगहें खाली हैं। नौ प्रस्तावित नियुक्तियां खाली जगहों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम होंगी।

‘CJP प्रवक्ता सौरव दास का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाए’, हाई कोर्ट ने याचिका पर जारी किया नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दाव के पिछले रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि की जांच कराने की मांग की गई है। पढ़ें पूरी खबर।