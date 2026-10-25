प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ईडी ने अपनी अपील में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का 29 मई, 2026 का आदेश उसके द्वारा अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों और आरोपों से जुड़े आपत्तिजनक साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा था कि डेढ़ साल तक जांच चलने के बावजूद कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ईडी ने इस फैसले को गलत बताया है। ईडी ने बताया कि कैसे हाई कोर्ट के दखल ने उसे मामले की पूरी जांच करने से रोक दिया।

इसमें कहा गया है कि जांच के स्टेज पर रद्द करने का टेस्ट सिर्फ़ आरोपों को देखना है, न कि यह देखना कि कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली है या नहीं। इसमें यह भी बताया गया कि 21.06.2021 से ही हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने का ऑर्डर दिया था और ED की क्लैरिफिकेशन और स्टे हटाने की कई एप्लीकेशन लगभग 3 साल तक पेंडिंग रखी गईं। इसलिए, ED पर केस की पूरी जांच करने पर हमेशा रोक लगी रही।

जांच एजेंसी ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने 03.12.2025 को ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था और 29.05.2026 को सुनाया गया, यानी 5 महीने और 26 दिन की देरी के बाद, जो ‘रवींद्र प्रताप शाही बनाम स्टेट ऑफ़ UP & अन्य’ में इस माननीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इसमें आगे कहा गया कि जजमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि फैसला सुनाने में इतना समय बीत जाने के कारण, प्रॉसिक्यूशन द्वारा उठाए गए कई ज़रूरी मुद्दों को हाई कोर्ट ने नजरअंदाज़ कर दिया या उन पर ध्यान नहीं दिया।

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की तरफ से दर्ज FIR और ED के शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया था। इन दोनों मामलों की जड़ वर्ष 2020 में दर्ज एक शिकायत थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मीडिया कंपनी ने डिजिटल समाचार मीडिया के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा से बचने के उद्देश्य से शेयरों का कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया मूल्य दिखाकर विदेशी निवेश प्राप्त किया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के सभी आरोपों को पूरी तरह सही मान लेने के बावजूद, जिन अपराधों के आरोप लगाए गए थे, उनके आवश्यक कानूनी तत्व पूरे नहीं होते थे।

जस्टिस कौल के संस्मरण में न्यायपालिका और पूर्व CJI चंद्रचूड़ को लेकर जानिए क्या लिखा

देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने वाले थे। एक वक्त उन्होंने कॉलेजियम की बैठक होने से पहले ही सरकार की सहमति लेने की कोशिश की थी। एक अन्य मौके पर चंद्रचूड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के जज उम्मीदवार की जाति के बारे में सरकार की ओर से की गई अजीबोगरीब पूछताछ को भी सामने रखा था। पढ़ें पूरी खबर।