चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को मोहाली के एक व्यक्ति को 18.7 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। व्यक्ति का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन बीमा कंपनी ने शराब से जुड़ी बीमारी का हवाला देकर कैशलेस इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। आयोग ने कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि मरीज का इलाज पॉलिसी में शामिल नहीं की गई बीमारियों की श्रेणी में आता था।

आयोग के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सदस्य बृज मोहन शर्मा ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित 18.7 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में 50,000 रुपये भी देने का आदेश दिया।

15 अक्टूबर के आदेश में आयोग ने कहा कि मरीज ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले लिवर की पुरानी बीमारी का कोई इलाज नहीं कराया था। इसलिए उसका मामला बीमा पॉलिसी की उस शर्त के दायरे में नहीं आता, जिसके तहत कुछ बीमारियों के इलाज का खर्च देने से इनकार किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि मरीज 2018 से लगातार इसी कंपनी की बीमा पॉलिसी ले रहा था।

आयोग ने यह भी माना कि पॉलिसी में शराब की लत, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और उनसे होने वाली समस्याओं के इलाज का खर्च देने से इनकार करने की शर्त थी। लेकिन कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि मरीज ने पहले इन समस्याओं के इलाज के लिए कोई दावा किया था।

लिवर ट्रांसप्लांट और बीमा कंपनी का इनकार

पति-पत्नी और उनका नाबालिग बेटा 2018 में ली गई बीमा पॉलिसी के तहत आते थे। परिवार हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण कराता था। 2024-25 की पॉलिसी में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और 6 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ था।

नवंबर 2023 में पति को शराब के कारण लिवर की बीमारी और गंभीर सिरोसिस होने का पता चला। जब उसने कैशलेस इलाज की मांग की, तो बीमा कंपनी ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उसने चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने 15 नवंबर 2023 को उसकी शिकायत स्वीकार कर ली।

बाद में मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। उसकी पत्नी ने लिवर का एक हिस्सा दान करने की सहमति दी। जरूरी जांच के बाद अक्टूबर 2024 में दोनों को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल ने इलाज का कुल 15.17 लाख रुपये का बिल बनाया। लेकिन बीमा कंपनी ने शराब से जुड़ी बीमारी का हवाला देकर कैशलेस इलाज के दावे खारिज कर दिए। इसके बाद पति-पत्नी को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा।

ट्रांसप्लांट के बाद हुई परेशानियों के कारण पति को 2024 और 2025 में दो बार और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमा कंपनी ने इन दोनों मौकों पर भी इलाज का खर्च देने से इनकार कर दिया। 2025-26 की पॉलिसी अवधि में भी परिवार को इलाज पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ा।

दंपती ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की और उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने आयोग में एक और शिकायत दर्ज कराई।

बीमा कंपनी ने क्या कहा?

बीमा कंपनी ने शिकायत का विरोध किया। उसने कहा कि मरीज को शराब के कारण लिवर की बीमारी हुई थी और गंभीर सिरोसिस हो गया था। कंपनी के मुताबिक, लिवर ट्रांसप्लांट और उसके बाद हुए सभी इलाज इसी बीमारी के कारण हुए। इसलिए पॉलिसी की शर्तों के तहत इन दावों को खारिज करना सही था।

आयोग ने दस्तावेजों की जांच की। रिकॉर्ड में दर्ज था कि मरीज 17 साल से शराब पी रहा था। लेकिन इसमें यह भी लिखा था कि लिवर की पुरानी बीमारी का पहली बार पता अस्पताल में भर्ती होने पर चला और उसने इससे पहले इसका कोई इलाज नहीं कराया था।

इसी आधार पर आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी इलाज का खर्च देने से इनकार करने के लिए पॉलिसी की जिस शर्त का हवाला दे रही थी, वह इस मामले में लागू नहीं होती।

आयोग ने कंपनी को मरीज को ब्याज सहित 18.7 लाख रुपये देने का आदेश दिया। इसके अलावा, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए दंपती को 50,000 रुपये मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने को भी कहा।

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उत्तर प्रदेश में एक उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल फोन फटने से घायल हुए व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल निर्माता और स्थानीय विक्रेता को फोन बदलने या उसकी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता को इलाज के खर्च के लिए 36,139 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।