छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक जवान की पत्नी और दो बच्चों के लिए 22000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की सैलरी 76701 रुपये हैं, खेती से होने वाली आय और परिवार के मेडिकल, पढ़ाई-लिखाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए यह रकम बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा फैमिली कोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश के खिलाफ पति की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। सेना के जवान ने दलील दी थी कि उसे उन दो बच्चों का गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में उसका दावा था कि वे उसके बच्चे नहीं है। उसके यह भी कहा कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता की भी देखभाल करता है, जिन्हें लगातार मेडिकल इलाज की जरूरत होती है।

2015 में हुई थी शादी

6 अगस्त के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, “दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, रिकार्ड पर मौजूद सबूतों और साथ ही प्राइस इंडेक्स और मेडिकल खर्चों को ध्यान में रखते हुए पत्नी और बच्चों को दी गई कुल रकम को बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए इस कोर्ट को मौजूद रिविजन याचिका में दखल देने की जरूरत पड़े।”

पति ने बताया कि वह सेना में ऑपरेशन रूम असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। मई 2015 में, जब उस महिला से उसकी शादी तय हुई, तो वह छत्तीसगढ़ के बाहर तैनात था और शादी के लिए उसे 61 दिन की छुट्टी मिली थी। उसने दावा किया कि शादी की रात शारीरिक संबंध नहीं बन पाए क्योंकि पत्नी ने बताया कि उसे पीरियड्स हो रहे थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी शुरू से ही इस शादी से खुश नहीं थी और उसने उसके प्रति कोई लगाव नहीं दिखाया।

पति ने की DNA टेस्ट की मांग

उसने दावा किया कि कुछ ही दिनों में पत्नी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि उसके झुमके चोरी हो गए हैं। जवान ने अपनी पत्नी पर कई और आरोप भी लगाए, जैसे कि उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और दूसरे पुरुषों के साथ उसके संबंध थे। उसने दोनों बच्चों के पिता होने पर सवाल उठाए और डीएनए टेस्ट की मांग की।

पति ने सितंबर 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद पत्नी ने अपने और दोनों बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) की मांग की। 2021 में, फैमिली कोर्ट ने अंतरिम गुजारा-भत्ता 15000 रुपये प्रति माह तय किया, जिसका भुगतान पति करता रहा। मार्च 2022 में फैमिली कोर्ट ने डीएनए टेस्ट की मांग वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी।

बाद में पत्नी ने अंतिम गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) की मांग की और फैमिली कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को पति को हर महीने 22000 रुपये देने का आदेश दिया। इस रकम में पत्नी के लिए 10000 रुपये, एक बच्चे के लिए 7000 रुपये और दूसरे बच्चे के लिए 5000 रुपये शामिल थे।

‘हर महीने 21,000 कमाती है पत्नी’

पति ने वकील अनिमेष वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने बीएड किया है और एक प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर के तौर पर काम कर रही है, जिससे वह हर महीने लगभग 15000 रुपये कमाती है। उसने यह भी दावा किया कि वह सिलाई और ब्यूटी पार्लर के काम से लगभग 6000 रुपये कमाती है।

वकील ने यह भी दलील दिया कि ट्रायल कोर्ट ने गलत अनुमान लगाया कि पति की सैलरी हर महीने 80000 रुपये है।

उसके पास पर्याप्त साधन हैं- हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने गौर किया कि फैमिली कोर्ट ने पाया था कि सेना का कर्मचारी के पास अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त साधन हैं। कोर्ट ने देखा कि उसके द्वारा पेश की गई सैलरी स्लिप में उसकी कुल मासिक सैलरी 76701 रुपये दिखाई गई थी।

कोर्ट ने यह भी देखा कि महिला एक गृहिणी थी, जिसकी कमाई का कोई जरिया नहीं था और इसलिए वह अपना गुजारा करने में असमर्थ थी। कोर्ट ने पति की 3-4 एकड़ पुश्तैनी खेती की जमीन पर भी ध्यान दिया, जिससे सालाना करीब 50,000 से 60,000 रुपये की आमदनी होती थी।

इन बातों के साथ-साथ परिवार के मेडिकल, पढ़ाई-लिखाई और रोजमर्रा के खर्चों, सामाजिक रुतबे और जीवन-स्तर को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और पति के पास पत्नी का गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त साधन हैं। कोर्ट ने पत्नी के लिए 10000 रुपये, चार साल के बेटे के लिए 7000 रुपये और दो साल के बेटे के लिए 5000 रुपये के मासिक गुजारा-भत्ते को मंजूरी दी, जो कुल मिलाकर 22000 रुपये प्रति माह होता है।

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