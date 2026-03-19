सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जयंती को राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में पहले से ही पर्याप्त छुट्टियां हैं और अधिक छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को गुरु गोविंद सिंह की जयंती को देश भर में राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मेहता ने भारत में छुट्टियों की बढ़ती संख्या पर स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “भारत छुट्टियों का धार्मिक देश है। हमें इसमें और इजाफा नहीं करना चाहिए।” उन्होंने राजस्थान के एक वरिष्ठ वकील, अपने चाचा द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले एक वाक्य को याद करते हुए यह बात कही।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में सार्वजनिक और राजपत्रित छुट्टियों की घोषणा को नियंत्रित करने वाली एक समान, गैर-मनमानी राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि संहिताबद्ध दिशानिर्देशों के अभाव में सरकारें मनमाने ढंग से छुट्टियां घोषित कर सकती हैं, जिससे मनमानी और असमान व्यवहार की संभावना पैदा हो सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तर्क दिया कि वर्तमान में छुट्टियों की घोषणा को विनियमित करने वाला कोई स्पष्ट नीतिगत ढांचा मौजूद नहीं है। उन्होंने न्यायालय से केंद्र सरकार को वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया। सिंह ने इस मामले में पहले जारी किए गए नोटिसों का हवाला देते हुए कहा कि हम कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं है। संघ को जवाब देना होगा। अगर वे कोई नीति लेकर आते हैं। हालांकि, न्यायालय इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था।

दुर्गा दत्त के माध्यम से दायर याचिका में गुरु गोविंद सिंह के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्हें न केवल सिख धर्म का एक प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्व बल्कि त्याग, साहस और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों से जुड़े एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने से एकता, बंधुत्व और देशभक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

याचिकाकर्ता ने छुट्टियों की घोषणा में मौजूद विसंगतियों की ओर भी इशारा किया। जिसमें कुछ धार्मिक और राष्ट्रीय हस्तियों को राजपत्रित छुट्टियों के रूप में मान्यता देना और अन्य को प्रतिबंधित छुट्टियों के रूप में वर्गीकृत करना जैसे उदाहरण शामिल हैं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि स्पष्ट वैधानिक ढांचे के बिना लिए गए ऐसे निर्णय व्यक्तिपरक या राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

याचिका में कानूनी अभाव को उजागर करते हुए कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक छुट्टियों को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है। सिवाय कुछ सीमित प्रावधानों जैसे कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 के। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में छुट्टियों के लिए अधिक संरचित कानूनी ढांचा मौजूद है।

याचिका में सरकार को दिए गए अभ्यावेदनों और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर भी भरोसा जताया गया, जिनसे पता चलता है कि छुट्टियों की सूचियां काफी हद तक प्रशासनिक रूप से निर्धारित की जाती हैं, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के खगोलीय प्रभाग द्वारा प्रदान की गई त्योहारों की तिथियों जैसे इनपुट पर आधारित होती हैं।

वड़ोदरा कार हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ गुजरात सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2025 के वडोदरा कार दुर्घटना मामले में शामिल 23 वर्षीय लड़के को जमानत दी गई थी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि नौ अन्य घायल हो गए थे। पढ़ें पूरी खबर।