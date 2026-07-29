इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर के अंदर एक वादी और दिल्ली से आए वकीलों पर कथित हमले और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के प्रयासों का संज्ञान लेते हुए चार अधिवक्ताओं को लखनऊ जिले में किसी भी अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि अब बार एसोसिएशन में काली भेड़ों की पहचान करने का वक्त आ गया है।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की विशेष पीठ ने अधिवक्ताओं सौरभ कुमार वर्मा, हर्षित पांडे, यश पांडे और अभय प्रताप वर्मा को 24 अगस्त को अगली सुनवाई तक अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है। साथ ही उन्हें 10 वर्षों के आयकर रिटर्न, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियों का विवरण, व्यावसायिक हितों और पांच वर्षों में किए गए संपत्ति लेनदेन का खुलासा करते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने कथित तौर पर संलिप्त वकीलों की गतिविधियों की खुफिया जांच का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि अधिकांश वकील पेशे की गरिमा बनाए रखते हैं, लेकिन वकीलों का भेस बनाकर घूम रहे कुछ भ्रष्ट वकीलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने और अदालत परिसर से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने के बाद, पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि चारों वकील वादी मोहम्मद शाकिर पर हमले में शामिल थे।

अदालत ने डीजे और पुलिस को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले इसमें शामिल सभी अन्य वकीलों की पहचान करें और उनके विवरण रिकॉर्ड में दर्ज करें। शाकिर ने दावा किया कि मुकदमा चलाने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उन पर हमला किया गया।

अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 22-ए के संभावित उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि संपत्ति विवाद में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील यदि बाद में वही संपत्ति खरीद लेता है तो वह अनुचित व्यवहार कर रहा हो सकता है। संबंधित वकील को इस लेन-देन के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया।

अदालत ने न्यायिक न्यायाधीश को संबंधित दीवानी मुकदमों के मूल रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय भेजने का निर्देश दिया। पुलिस को कथित तौर पर संलिप्त 10-20 अज्ञात पुरुष और महिला अधिवक्ताओं की पहचान करने का निर्देश दिया गया।

राज्य ने अदालत को सूचित किया कि सौरभ के खिलाफ लखनऊ में आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इतने सारे मामलों में फंसा व्यक्ति सेंट्रल बार एसोसिएशन के कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कैसे बना रह सकता है।

हाई कोर्ट ने डीजीपी और लखनऊ पुलिस आयुक्त को चिन्हित अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों और एफआईआर का विवरण देते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल, सेंट्रल बार एसोसिएशन, सूचना एवं संचार ब्यूरो (आईबी), आयकर विभाग और गृह एवं कानून एवं न्याय मंत्रालयों को पक्षकार बनाया गया। संबंधित एसएसपी को आज़मगढ़ निवासी शाकिर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

‘थाने में पुलिस ने की मारपीट और बदसलूकी’, अब वकील ने सुप्रीम कोर्ट में की शिकायत

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वकील माणिक गुप्ता ने शिकायत की कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। यह घटना 23 जुलाई की है। जब वे निज़ामुद्दीन पुलिस थाने गए थे। वह जंतर-मंतर पर परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई के लिए वहां गए थे। शिकायतकर्ता माणिक गुप्ता दिल्ली की विभिन्न अदालतों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित उस रिट याचिका में दखल देने की मांग की, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया है। पढे़ं पूरी खबर।



