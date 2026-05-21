“क्या आप उस वादी की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जो 100 या 200 किलोमीटर दूर से सिर्फ इस उम्मीद में आया हो कि आज उसके मामले की सुनवाई होगी?।” पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने बुधवार को एचसी बार एसोसिएशन के उस फैसले पर सवाल उठाया। जिसमें अधिवक्ता गगनदीप जम्मू के समर्थन में लंच के बाद काम से दूर रहने का निर्णय लिया गया था। गगनदीप जम्मू पर दो दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ जम्मू से जुड़े फायरिंग मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही थी। गगनदीप जम्मू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हैं।

इससे पहले दिन में बार ने एक सूचना जारी कर कहा था कि हाई कोर्ट ने अधिकारियों को गगनदीप जम्मू के “जीवन और स्वतंत्रता” की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके निवास पर स्थायी पीसीआर तैनात करने का निर्देश दिया है। बार ने यह भी कहा कि वह 19 मई 2026 की एफआईआर की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करेगा। इसके साथ बार ने घोषणा की कि उसके सदस्य जम्मू के समर्थन में और हमले के विरोध में लंच के बाद काम से दूर रहेंगे।

कार्यवाही के दौरान बार बॉडी के अध्यक्ष रोहित सूद ने कहा कि काम से दूर रहना प्रतीकात्मक था और यह बार सदस्यों की भावनाओं को दर्शाता था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश नागू ने इस कदम पर आपत्ति जताई और ऐसे फैसलों का वादियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “अगर आप काम से दूर रहेंगे, तो क्या गैंगस्टर काम करना बंद कर देंगे? हमने अभी आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जब तक आप हड़ताल वापस नहीं लेते, मैं आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हमने मामले को प्राथमिकता देकर आदेश पारित किया। हमने अपना कर्तव्य निभाया। क्या आप अपने मुवक्किल के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं?”

जब बार सदस्यों ने अदालत को बताया कि यह अनुपस्थिति केवल लंच के बाद के सत्र के लिए थी और एक प्रतीकात्मक कदम था, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हड़ताल करके आप अपने पेशे का अपमान कर रहे हैं।”

सुनवाई के एक अन्य चरण में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “काम न करने में आपको क्या आकर्षित करता है? यही आपका कर्तव्य है… एक वकील के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करें।”

पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के काम से दूर रहने के अलावा भी एकजुटता दिखाने के “अन्य तरीके” मौजूद हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि क्या जम्मू स्वयं काम बंद करने के फैसले का समर्थन करते हैं।

बाद में अदालत को संबोधित करते हुए जम्मू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो काम से दूर रहने की अपील की थी और न ही शुरू में हड़ताल का समर्थन किया था।

जम्मू ने अदालत से कहा, “मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं हड़ताल नहीं चाहता। मैंने कहा था कि मुझे परिणाम चाहिए। मैं हड़ताल नहीं चाहता।”

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बाद में बार के सदस्यों को लगा कि अधिक कड़ा कदम जरूरी है, क्योंकि उन्हें मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं दिख रही थी। उन्होंने कहा, “अगर कुछ नहीं हो रहा, तो कोई उपाय नहीं बचता। तब हमें उन लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए।” हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि अंतिम निर्णय बार एसोसिएशन और उसके सदस्यों का था।

जम्मू ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने वकीलों से काम से दूर रहने को नहीं कहा था। उन्होंने कहा, “हड़ताल का आह्वान मैंने नहीं किया।”

जब मुख्य न्यायाधीश ने सीधे पूछा कि क्या वह अनुपस्थिति का समर्थन करते हैं, तो जम्मू ने जवाब दिया, “मैं यह निर्णय बार सदस्यों पर छोड़ना चाहूंगा। मैं बार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा।”

सुनवाई के दौरान एक समय जम्मू ने अदालत के समक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के तरीके को लेकर असहजता भी जताई। सुनवाई के दौरान सूद ने स्वीकार किया कि बार वकीलों पर हमलों को रोकने के लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा चाहता है और ऐसे मामलों में रोजाना जांच तथा सुनवाई की मांग कर रहा है।

सूद ने अदालत से कहा, “यह बड़े जनसमुदाय को भी संदेश देगा कि आप वकीलों को इस तरह निशाना नहीं बना सकते।” सूद ने वकीलों से जुड़े मामलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने और केवल ऐसे मामलों को देखने के लिए एक समर्पित पुलिस अधिकारी नियुक्त करने संबंधी चर्चाओं का भी उल्लेख किया।

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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विधि अधिकारी पदों में महिला वकीलों के लिए 30% कोटा की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पद पर आज तक किसी भी महिला वकील को नियुक्त नहीं किया गया है, और वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों में से कोई भी महिला नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।