Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार सुबह कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो शीर्ष अदालत दखल देगी। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की बात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शनों के कारण जंतर-मंतर के आसपास के कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं। विकास सिंह ने कहा कि मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले वकीलों और अदालत के कर्मचारियों की स्टेशनों पर ही जांच की जा सकती है ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके, लेकिन स्टेशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

मैं दखल दूंगा- मुख्य न्यायाधीश

विकास सिंह ने कहा, “मेट्रो में वकीलों या रजिस्ट्री कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। इससे हम प्रभावित हो रहे हैं।” इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर लंच तक इसे खोलने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो मैं हस्तक्षेप करूंगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं कि अगर विरोध प्रदर्शनों और उससे पैदा होने वाली कठिनाइयों की वजह से वकील उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आज प्रतिकूल आदेश पारित न करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमने यह आदेश जारी किया है कि आज गैर-हाजिरी के लिए भी कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।”

विकास सिंह ने कहा, “न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।” इस पर सीजेआई ने भरोसा देते हुए कहा, “जी हां। अगर लंच तक वे मेट्रो स्टेशन नहीं खोलते हैं, तो हम इस मामले को देखेंगे।”

दिल्ली के यह मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को घोषणा की कि 16 मेंट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें बाराखंबा रोड, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली गेट इंद्रप्रस्थ, आईटीओ, जनपथ, जोर बाग, खान मार्केट लोक कल्याण मार्ग, मंडी हाउस पटेल चौक, राजीव चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग सेवा तीर्थ, शिवाजी स्टेडियम और सुप्रीम कोर्ट स्टेशन का नाम शामिल है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर जांच लें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…