Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पक्षपात के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे दावे न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास हैं और जज को हटाने का आधार नहीं हो सकते।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, “किसी जज की योग्यता का निर्धारण हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है, न कि वादी द्वारा। किसी राजनेता को सीमा पार करने और न्यायिक योग्यता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वादी की जीत हमेशा जरूरी नहीं होती और केवल हाई कोर्ट ही यह निर्धारित कर सकता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण है या नहीं। जिला न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा सकता है और यही बात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी लागू होती है, जिसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। वादी की यह सामान्य चिंता कि न्यायालय उसे राहत नहीं दे सकता, न्यायाधीश के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकती।”

जज न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते- जस्टिस शर्मा

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि आरोपों के बावजूद कोई न्यायाधीश न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा, “कोई न्यायाधीश किसी वादी के निराधार पूर्वाग्रह के संदेह और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। न्यायाधीश पर व्यक्तिगत हमले संस्था पर ही हमले के समान हैं। यह न केवल मुझ जैसे न्यायाधीश पर हमला होगा, बल्कि संस्था पर भी हमला होगा।”

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, “इसका खतरा उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला न्यायालयों तक भी फैलेगा। यदि यह न्यायालय खुद को मामले से अलग करने का फैसला लिखकर यह आभास देता है कि कोई वादी इसमें मध्यस्थता कर सकता है, तो खुद को मामले से अलग करने से जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि न्यायाधीश किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं।”

राजनेता के बच्चे राजनेता बन सकते हैं- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने बच्चों को सरकारी वकील के रूप में पैनल में शामिल किए जाने पर टिप्पणी की। इस पर उन्होंने कहा, “भले ही सरकारी पैनल में रिश्तेदारों को शामिल किया गया हो, वादी को इस मामले से उनका संबंध और प्रभाव साबित करना होता है। ऐसा कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। पैनल में उनकी नियुक्ति या उनके रिश्ते का इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। खुद को मामले से अलग करने वाली फाइल में कोई सबूत नहीं था, बल्कि उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर लांछन, संकेत और संदेह व्यक्त किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों के बच्चों को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि ऐसा करना उनके मौलिक अधिकारों को छीनने के बराबर होगा। फैसले में कहा गया, “अगर किसी राजनेता की पत्नी राजनेता बन सकती है, अगर किसी राजनेता के बच्चे राजनेता बन सकते हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी न्यायाधीश के बच्चे वकालत के पेशे में नहीं आ सकते? इसका मतलब होगा न्यायाधीशों के परिवार के मौलिक अधिकारों को छीनना।”

उन्होंने आगे कहा कि उनके किसी भी बच्चे का आबकारी नीति मामले से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा को मामले से अलग करने की मांग करके केजरीवाल ने अपने लिए फायदे की स्थिति पैदा कर ली है।

जस्टिस शर्मा ने कहा, “अब, न्यायाधीश को हटाने की मांग करना एक पेचीदा मामला है। इस मामले में मुझे ऐसी स्थिति में रखा गया है जहां अगर मैं न्यायाधीश को हटाऊंगी तो क्या होगा और अगर नहीं हटाऊंगी तो क्या होगा। आवेदक (केजरीवाल) ने अपने लिए फायदे का सौदा बना लिया है। अगर उसे राहत नहीं मिलती है, तो वह कहेगा कि उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। अगर उसे राहत मिल जाती है, तो वह कह सकता है कि अदालत ने दबाव में काम किया। वादी स्थिति को अपनी सुविधानुसार किसी भी तरह से पेश कर सकता है।”

उन्होंने बताया कि न्यायाधीशों के खुद को इस मामले से अलग रखने से जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि न्यायाधीश किसी विशेष राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, “यह अदालत, मुकरने पर रोक लगाकर, इसकी अनुमति नहीं दे सकती। मैं खुद से यह सवाल पूछ रही हूं। मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं मुकर नहीं पाऊंगी तो क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा अगर मैं मुकरती हूं तब क्या होगा।”

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले से खुद को अलग करना विवेकपूर्ण नहीं बल्कि कर्तव्य का परित्याग होगा और यह आत्मसमर्पण का कार्य होगा।

क्या है पूरा मामला?

27 फरवरी को निचली अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और के. कविता समेत मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। निचली अदालत ने मामले में सीबीआई की जांच की भी कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद सीबीआई ने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की।

केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को इस मामले से अलग करने के लिए आवेदन दायर किया और खुद उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कीं। अन्य आरोपियों जिन्होंने इसी तरह के आवेदन दायर किए, उनमें मनीष सिसोदिया, विनय नायर, दुर्गेश पाठक, चनप्रीत सिंह रायत, अरुण रामचंद्र पिल्लई और राजेश जोशी शामिल थे।

13 अप्रैल को बहस के बाद जस्टिस शर्मा ने आवेदनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में, केजरीवाल ने नया हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों के केंद्रीय सरकारी वकील के रूप में पैनल में शामिल होने के दस्तावेज मिले हैं। उनका बेटा सर्वोच्च न्यायालय के लिए ग्रुप ए पैनल का वकील है, जबकि उनकी बेटी ग्रुप सी पैनल की वकील है।

कैसे केजरीवाल और सिसोदिया को मिली क्लीन चिट

शराब नीति मामले में शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को अदालत ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्यों का अभाव बताते हुए केजरीवाल ओर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को भी क्लीन चिट दी है। पढ़ें पूरी खबर…