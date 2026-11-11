सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य की जेलों में बंद ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानतदार न मिल पाने और अन्य शर्तें पूरी नहीं कर पाने के कारण वे रिहा नहीं हो सके हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को जेलों से रिहा कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो अपने लिए वकील रखने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ऐसे 264 विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानतदार देने संबंधी अधीनस्थ अदालतों द्वारा तय की शर्तें और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाने के कारण वे रिहा नहीं हो सके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने बताया कि इन 264 कैदियों में से 158 को रिहा किया जा चुका है और शेष 106 के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने चार नवंबर को पारित आदेश में कहा कि दलीलों पर गौर करते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के परामर्श से यह प्रक्रिया पूरी करे। जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाने के कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा सका है।

शीर्ष अदालत ने जमानत देने की नीति से संबंधित स्वत: संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) की सक्रिय भागीदारी से हर महीने नियमित समीक्षा की जाती है।

पीठ ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सहायता प्राप्त करने वाले और निजी वकील रखने वाले विचाराधीन कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करने के मामले में दोनों श्रेणियों के कैदी एक समान हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की है।

दो बार राज्यसभा सांसद, गुवाहाटी HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस और फिर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, जानिए कौन थे बहरुल इस्लाम?

देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज हुए। जिसमें मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया। उसी में एक नाम बहरुल इस्लाम का भी आता है। बहरुल इस्लाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त में कांग्रेस से दो बार राज्यसभा सांसद भी रहे और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी नियुक्त किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।