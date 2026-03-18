सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने I-PAC कार्यालय पर ईडी की छापेमारी से जुड़े मामले की सुनवाई टालने की अपील की थी। यह मामला उस रिट याचिका से जुड़ा है, जिसे ईडी ने दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि I-PAC के दफ्तर पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि उन्हें ईडी के जवाब (हलफनामा) पर प्रतिक्रिया देने के लिए और समय चाहिए, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए, लेकिन ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपना जवाब चार हफ्ते पहले ही दाखिल कर दिया था, इसलिए राज्य के पास पर्याप्त समय था। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ सुनवाई में देरी करने की कोशिश है।

इस पर दीवान ने कहा कि ईडी के जवाब में कई नए आरोप लगाए गए हैं, जो पहले मामले का हिस्सा नहीं थे, इसलिए जवाब तैयार करने में समय लगेगा। राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने भी दीवान की इस बात का समर्थन किया। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और सुनवाई टालने से इनकार कर दिया।

हालांकि, पीठ ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई अभी टाली नहीं जाएगी और आगे जारी रहेगी। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ईडी पहले अपनी दलीलें रख सकती है, और राज्य सरकार बाद में जवाब दे सकती है।

इस पर राज्य की ओर से वकील दीवान ने कहा कि अगर अदालत ईडी के जवाब (प्रत्युत्तर) को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस जवाब पर विचार होना है तो उन्हें तैयारी का समय मिलना चाहिए।

जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा कि हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज़ क्यों करें? आप हुक्म नहीं चला सकते। हम रिकॉर्ड पर मौजूद हर चीज़ पर विचार करेंगे। मामले को टालने के लिए एक जंग चल रही है।

दीवान ने कहा कि राज्य की स्थिति मुश्किल है, क्योंकि उसे बिना लिखित जवाब दिए ही बहस करनी पड़ रही है, जबकि मामला काफी संवेदनशील है और इसमें विस्तार से जवाब देने की जरूरत है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह मामला सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए संवेदनशील है।

जब अदालत ने साफ कर दिया कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी, तो दीवान ने मांग की कि पहले इस पर बहस हो कि ईडी की याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य मामले के साथ ही विचार किया जा सकता है। आखिर में अदालत ने दीवान को अपनी प्रारंभिक आपत्तियों पर बहस करने की अनुमति दे दी। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।

बच्चा गोद लेने वाली माताओं को मिलेगा 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को गोद लेना प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का हिस्सा है और इसी के साथ उसने मंगलवार को उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि किसी महिला को मातृत्व अवकाश तभी मिलेगा जब वह तीन महीने से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।