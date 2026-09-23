कलकत्ता हाई कोर्ट ने शादी से पहले पत्नी की बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर विवाह रद्द कराने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी या उसके परिवार ने बीमारी को जानबूझकर उससे छिपाया था। हाई कोर्ट ने पति को अपील की कार्यवाही के खर्च के तौर पर पत्नी को 1 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।

यह मामला जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस आर्यक दत्त की पीठ के सामने आया था। पति ने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने पहले ही विवाह को शून्य घोषित करने की उसकी मांग खारिज कर दी थी। 22 सितंबर को हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

शादी के कुछ ही दिनों में शुरू हुआ विवाद

पति ने बताया कि वह अमेरिका में नौकरी करता था और फरवरी 2016 में शादी से कुछ दिन पहले भारत लौटा था। उसके मुताबिक, उसकी पत्नी 2007 से इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा (ITP) नाम की बीमारी से पीड़ित थी। यह एक रक्त संबंधी बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है।

पति का आरोप था कि शादी से पहले बातचीत के दौरान पत्नी और उसके परिवार ने उसकी बीमारी की जानकारी जानबूझकर उससे छिपाई। उसने दावा किया कि उसे पत्नी की बीमारी के बारे में पहली बार मार्च 2016 में अस्पताल जाने के दौरान पता चला। इसके बाद उसने कहा कि बीमारी की जानकारी छिपाए जाने के कारण शादी के लिए उसकी सहमति प्रभावित हुई थी।

पत्नी ने कहा- शादी से पहले भेजी थी मेडिकल रिपोर्ट

वहीं, पत्नी ने पति के आरोपों से इनकार किया। उसने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने जनवरी 2016 में उसकी मेडिकल फाइल और ब्लड रिपोर्ट इकट्ठा करके DTDC कूरियर के जरिए पति के पिता को भेजी थी। यह शादी से करीब एक महीने पहले की बात थी।

पत्नी ने यह भी कहा कि पति ने मेडिकल रिपोर्ट मिलने की बात से इनकार नहीं किया था। उसके अनुसार, शादी के बाद विवाद शुरू होने पर बीमारी छिपाने का आरोप लगाया गया। उसने दावा किया कि शादी के पहले ही सप्ताह पैसों और गहनों की मांग को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था।

पति ने बीमारी को बताया पुरानी और गंभीर

पति के वकील अजय रॉय चौधरी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि पत्नी ने खुद माना था कि 2007 से 2013 तक उसका इलाज चला था और शादी से पहले वह तीन बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। पति के मुताबिक, इससे पता चलता है कि उसकी पत्नी की बीमारी पुरानी और गंभीर थी।

वहीं, पत्नी की ओर से वकील सब्यसाची मुखर्जी ने कहा कि पति ने अपने पिता को मामले में गवाह के तौर पर पेश ही नहीं किया। जबकि शादी की बातचीत में पति के पिता की अहम भूमिका थी और पत्नी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट भी उन्हीं को भेजी गई थी।

कोर्ट ने कहा- पिता को गवाह क्यों नहीं बनाया?

हाई कोर्ट ने कहा कि पति की अपनी याचिका से यह स्पष्ट था कि शादी की बातचीत के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा दोनों परिवारों के बीच चर्चा में आया था। कोर्ट ने कहा कि किसी पक्ष की अपनी दलील में किया गया स्वीकार उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत होता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के पिता शादी की बातचीत में मुख्य रूप से शामिल थे और मेडिकल दस्तावेज भी कथित तौर पर उन्हीं को भेजे गए थे। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि शादी से पहले बीमारी के बारे में क्या जानकारी दी गई थी और मेडिकल रिपोर्ट मिली थी या नहीं, वही सबसे महत्वपूर्ण गवाह हो सकते थे। लेकिन पति ने अपने पिता को गवाह नहीं बनाया।

‘चुप रहना और बीमारी छिपाना एक बात नहीं’

कोर्ट ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि पत्नी और उसके परिवार ने मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया, तब भी यह मामला केवल जानकारी न देने या चुप रहने का होगा। इसे सक्रिय रूप से बीमारी छिपाने के बराबर नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि पति शादी से आठ दिन पहले भारत लौट आया था। इसके बावजूद उसने पत्नी, उसके परिवार या अपने पिता से उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसने शादी से पहले किसी तरह की मेडिकल जानकारी भी नहीं मांगी।

बीमारी का वैवाहिक जीवन पर असर साबित नहीं कर सका पति

हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने किसी डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया और न ही ऐसा कोई मेडिकल या विशेषज्ञ साक्ष्य दिया, जिससे यह साबित हो सके कि पत्नी की बीमारी का वैवाहिक जीवन, प्रजनन क्षमता या वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता पर असर पड़ा था।

कोर्ट ने माना कि पति यह साबित करने में असफल रहा कि पत्नी की बीमारी ऐसी स्थिति थी, जो विवाह के लिए महत्वपूर्ण थी और जिसे पत्नी या उसके परिवार ने उसे धोखा देने की मंशा से सक्रिय रूप से छिपाया था। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही, पति को अपील की कार्यवाही के खर्च के तौर पर पत्नी को 1 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने करीब 20 साल से चल रहे तलाक के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट को इस मामले का निपटारा दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।