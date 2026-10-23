मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ विवाहेतर संबंध होना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि पति का आचरण केवल विवाहेतर संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें क्रूरता के ऐसे तत्व भी मौजूद थे, जो कानून के तहत अपराध की कैटेगरी में आते हैं।

जस्टिस सुंदर मोहन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति के कथित अवैध संबंध को लेकर निचली अदालत का तर्क सही नहीं था। हालांकि, केवल इस संबंध का होना यह साबित नहीं करता कि पति ने पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता की थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसके बाद हाईकोर्ट ने पति को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2010 में एक महिला और उसके डेढ़ साल के बच्चे की मौत से जुड़ा है। आरोप था कि महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। महिला के भाई ने इस मामले में शुरुआती शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके बहनोई ने दहेज को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित किया और उसका किसी दूसरी महिला के साथ विवाहेतर संबंध भी था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पति पर पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2018 में पति को बरी कर दिया था।

निचली अदालत का मानना था कि अभियोजन पक्ष दहेज की मांग और विवाहेतर संबंध के आरोपों को पर्याप्त सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर पाया। साथ ही, ऐऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि महिला के साथ इतने बड़े स्तर पर क्रूरता की गई थी, जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इस फैसले से असंतुष्ट महिला के भाई ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और पति को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी।

विवाहेतर संबंध पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने महिला के भाई की गवाही पर उचित ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत ने केवल इस आधार पर पति के कथित विवाहेतर संबंध को साबित नहीं माना कि संबंधित महिला को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई कि केवल संबंधित महिला की गवाही न होने के कारण विवाहेतर संबंध के आरोप को खुद खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विवाहेतर संबंध का सबूत होने से ही, IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध अपने आप साबित नहीं हो जाता।

जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए केवल अवैध संबंध से आगे के तथ्य और साक्ष्य जरूरी हैं। अदालत के मुताबिक, इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा।

दहेज उत्पीड़न के आरोप भी पाए गए अस्पष्ट

अदालत ने दहेज की मांग से संबंधित आरोपों पर भी गौर किया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि ये आरोप स्पष्ट नहीं थे। इसके अलावा, शुरुआती शिकायत में दहेज की मांग का उल्लेख भी नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। इसलिए पति को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

क्या कहती है IPC की धारा 498A?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता किए जाने से संबंधित थी। इस प्रावधान के तहत क्रूरता में ऐसी जानबूझकर की गई हरकतें शामिल थीं, जिनसे महिला को गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचने की आशंका हो, या दहेज की गैरकानूनी मांग पूरी कराने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाए।

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का मुख्य बिंदु यह है कि पति का विवाहेतर संबंध होना और कानून के तहत क्रूरता का अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। धारा 498A के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को अपराध के आवश्यक तत्वों को साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होगा। हालांकि, अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, अदालत ने अपील खारिज कर दी।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के लंबे समय तक एकतरफा रूप से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो परिस्थितियों के आधार पर इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।