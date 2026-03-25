मेडिकल दाखिले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता के पिता द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परिवार से संपर्क करने की कोशिश पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि इस पर अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या जिस पर सीजेआई ने सख्त नाराज़गी जताई है।

आदेश के बाद सीजेआई के भाई को फोन, कोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल के पिता ने आदेश पारित होने के बाद उनके भाई को फोन किया। भाई से पूछा कि ऐसा आदेश कैसे दिया गया। अदालत ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा, ”आपके मुवक्किल के पिता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है या मुझे ओपन कोर्ट में सब बताना पड़ेगा? उन्होंने मेरे भाई को फोन करने की हिम्मत की और कह रहा है कि CJI ने यह आदेश कैसे पास किया? क्या वह मुझे निर्देश देंगे? आप इसकी पुष्टि करें और अगर आपका मुवक्किल गलत आचरण कर रहा है तो वकील होने के नाते सबसे पहले आपको केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। चाहें वह भारत से बाहर भी छिप जाए, मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। आप मुझे धमका रहे हैं! ऐसा करने की कभी हिम्मत मत करना। कभी-कभी आप सोचते हैं कि मैं केस ट्रांसफर कर दूंगा। मैं पिछले 23 सालों से ऐसे तत्वों से निपटता आया हूं।”

वकील ने मांगी माफी

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी और उन्होंने अदालत से माफी मांगी। इस पर पीठ ने कहा कि यदि मुवक्किल गलत आचरण कर रहा है तो वकील को पहले तथ्य की जांच करनी चाहिए और जरूरत हो तो मुकदमे से अलग हो जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि हरियाणा के अधिकारियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है।

बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे से मेडिकल दाखिले की मांग

मामला दो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका से जुड़ा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में पीजी मेडिकल कोर्स में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन देने की मांग की है। यह संस्थान बौद्ध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित है।

धर्म परिवर्तन पर पहले ही कोर्ट जता चुका है संदेह

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है और इसके समर्थन में उप मंडल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पेश किया। बता दें कि जनवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन की मंशा पर संदेह जताते हुए कहा था कि यह अल्पसंख्यक कोटे का लाभ लेने की कोशिश लगती है।

अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र की जांच के आदेश

मुख्य न्यायाधीश ने पहले सुनवाई में यह भी कहा था कि दोनों अभ्यर्थी ‘पूनिया’ जाति से हैं और अचानक धर्म परिवर्तन कर अल्पसंख्यक कोटे का लाभ लेना संदिग्ध लगता है। अदालत ने उनके अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र की जांच के आदेश दिए थे। आज की सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

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शीर्ष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। पढ़ें पूरी खबर…