Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के पद पर बने रहने पर सवाल उठाया और पूछा कि विधानसभा या विधान परिषद में निर्वाचित हुए बिना वे कुल मिलाकर छह महीने से अधिक समय तक मंत्री कैसे बने रहे।

अदालत बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश के निर्वाचित न होने के बावजूद छह महीने से ज्यादा समय तक पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को बिहार सरकार से यह सवाल पूछा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “यह पूरी तरह से कानून का मामला है। राज्य को यह स्पष्ट करना होगा कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री छह महीने से अधिक समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है।” अदालत ने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है।

क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 अप्रैल 2026 को पद छोड़ने से पहले प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री के रूप में चार महीने और 26 दिनों तक काम किया। इसके साथ ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अगले 22 दिनों तक उन्होंने कोई भी मंत्री पद नहीं संभाला।

इसके बाद फिर सात मई को सम्राच चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन हुआ। प्रकाश ने निर्वाचित न होने के बावजूद फिर से मंत्री पद की शपथ ली। 30 मई को दायर की गई याचिका में उनकी नियुक्ति को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। प्रकाश अब तक कुल मिलाकर छह महीने से ज्यादा वक्त से पद पर बने हुए हैं, जबकि वे किसी भी सदन के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं।

पहले के कुछ उदाहरण

कई बार, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने छह महीने के अंदर चुने जाने की शर्त पूरी करने के लिए विधान परिषद का रास्ता अपनाया है। 2019 में, उद्धव ठाकरे बिना विधायक बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। बाद में उन्हें राज्य की विधान परिषद के लिए चुना गया।

उत्तराखंड में 2021 में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने छह महीने की समय-सीमा खत्म होने से कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कोराना की वजह से उपचुनाव कराना मुश्किल हो गया था।

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बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के पद को लेकर चल रहे संशय के बीच उनके पिता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश सिर्फ दो-चार महीने के लिए मंत्री नहीं बने हैं। उन्होंने पूरे कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी संभाली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…