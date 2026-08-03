Madras High Court News: मद्रास हाई कोर्ट ने विलाथिकुलम विधायक जीवी मार्कंडेयन को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज मामले में जमानत दे दी है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति जी.के. इलन्थिरैयन ने इस शर्त पर जमानत देने का मन बनाया कि मार्कंडेयन एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें वे यह वचन दें कि भविष्य में वे मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। मार्कंडेयन को दो हफ्ते की अवधि के लिए प्रतिदिन दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।

डीएमके विधायक ने सीएम के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 18 जुलाई को मार्कंडेयन ने राजनीतिक दल की ओर से मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक जनसभा आयोजित की। इस सभा के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक, अपशब्दपूर्ण और धमकी भरे बयान दिए। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान किया और कहा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से निपटा जाएगा और यदि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा।

मार्कंडेयन के खिलाफ दर्ज किया गया था मामला

शिकायत के आधार पर, मार्कंडेयन के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3), 352 और 353(2) के तहत अपराधों के लिए 19 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। 20 जुलाई 2026 को मार्कंडेयन को गिरफ्तार किया गया और 3 अगस्त 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट ने रिमांड रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया और मार्कंडेयन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया। मार्कंडेयन ने मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।

सोमवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो राज्य के लोक अभियोजक जॉन सत्यान ने कहा कि विधानसभा सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, अभियोजक ने यह भी कहा कि भविष्य में मार्कंडेयन को इस तरह की टिप्पणियां करने से रोका जाना चाहिए।

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कावेरी जल विवाद का मुद्दा काफी गहराता जा रहा है। इसे लेकर डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सीएम विजय को लेकर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुद को अलग-थलग कर लिया है। हाल ही में सीएम विजय ने कावेरी नदी के पानी के विवाद पर सीधी बातचीत के लिए कर्नाटक सरकार से एक मीटिंग की अपील की थी, जिस पर कर्नाटक ने उन्हें अभी नहीं आने की अपील की। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…