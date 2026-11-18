समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने बेल ऑर्डर पर स्टे मांगा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख करते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की याचिका पर गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जब ईडी ने आजम खान की रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की, तो जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।”

आजम खान को मंगलवार को हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि दूसरे केस में रिहा होने के बाद जेल गेट पर ही खान की गिरफ्तारी, ED की कार्रवाई के “मकसद और गलत इरादे” को साफतौर पर दिखाती है।

कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार और आजम खान के कथित अपराधों में शामिल होने के कारण उसे रिमांड के लिए पेश करने से पहले या उससे पहले कभी भी लिखकर नहीं दिए गए थे।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने आज जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत का आदेश अपने स्वरूप में अंतिम आदेश जैसा था। उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष यह है कि हमने गिरफ्तारी के आधार आरोपी को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बात का उल्लेख पंचनामा में दर्ज है। विद्वान न्यायाधीशों का कहना है कि चूंकि इस प्रक्रिया का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और रिमांड कोर्ट के समक्ष भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

राजू ने आगे कहा कि इस बात को लेकर भी विवाद है कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार रिमांड की कार्यवाही से पहले दिए थे या उसके बाद। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि हमने गिरफ्तारी के आधार रिमांड की कार्यवाही से पहले ही दे दिए थे। आरोपी ने आदेश पारित होने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी दर्ज की थी। हमने अदालत से संबंधित न्यायाधीश की रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऑर्डर जल्दबाजी में पास कर दिया गया, माई लॉर्ड्स। हमारे पास पूरा जवाब फाइल करने का भी समय नहीं था। यह सुनवाई के पहले दिन हुआ।

राजू ने कोर्ट से अपील की कि आजम खान की कस्टडी से रिहाई रोकने के लिए ईडी की अपील को आज ही लिस्ट किया जाए। राजू ने कहा कि नहीं तो, ज़्यादा से ज़्यादा कल। नहीं तो, वह बाहर आ सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड केस में जेल में थे और उन्हें 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस केस में जमानत मिल गई थी। जैसे ही आजम खान 31 अक्टूबर को जेल से बाहर आए, ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

ईडी की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में हुई है। इस केस में आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने किसानों की खेती की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था।

ईडी ने आजम खान और दूसरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की, जो 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 26 FIR पर आधारित थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि पब्लिक कामों के लिए दिए गए फंड और सामान को यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, सरकारी काम उसके प्राइवेट कैंपस में किए गए, और जिन कॉन्ट्रैक्टरों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उनसे मिले फंड को डोनेशन के तौर पर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वापस भेज दिया गया।

गाजियाबाद की एक स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने 1 नवंबर को खान को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के पेंडिंग रहने तक मंगलवार को हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल दे दी थी।

CJI सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी: वकील पर अवमानना का केस, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ अवमानना याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल की गई थी। पढ़ें पूरी खबर।