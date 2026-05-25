दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र सरकार के आदेश को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। केंद्र सरकार ने जिमखाना क्लब को पांच जून तक परिसर खाली करने को कहा है और इसी आदेश को जिमखाना क्लब ने अब कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के सामने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा।

अदालत ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को पांच जून तक परिसर सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27.3 एकड़ की यह जमीन ‘रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने’ के लिए जरूरी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह परिसर रक्षा ढांचे को मजबूत करने और अन्य महत्वपूर्ण जन सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहद जरूरी है।

जिमखाना क्लब ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के फैसले पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। क्लब का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के लिए ‘डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर’, ‘पब्लिक सिक्योरिटी’ और ‘गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर’ जैसे कारण बताए गए हैं। लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। क्लब ने इन आधारों को केवल ‘शैम’ यानी दिखावटी और अस्पष्ट बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने संपत्ति, भुगतान किए गए प्रीमियम और परिसर में मौजूद भवनों व अन्य संरचनाओं के नुकसान के बदले किसी प्रकार के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया है।

याचिका में क्या दावा किया गया

क्लब का दावा है कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। साथ ही, याचिका में 18 दिसंबर 2009 के L&DO के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि क्लब का ‘ओनरशिप और टाइटल बहाल’ किया गया है। ऐसे में बिना कानूनी अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजे के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

याचिका में सरकार की कार्रवाई को ‘मैलिशियस और कलरेबल एक्सरसाइज’ बताते हुए इसे संस्थान पर कब्जे की कोशिशों की एक कड़ी बताया गया है। क्लब ने यह भी कहा है कि पहले भी प्रबंधन पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जा चुके हैं। साथ ही आरोप लगाया गया है कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय प्रशासनिक आदेश, पुलिस बल और दबाव के जरिए जबरन बेदखली की कोशिश की है।

सरकार ने जमीन वापस लेने का फैसला क्यों किया?

एलएंडडीओ ने 22 मई (शुक्रवार) को क्लब के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है कि इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेडजिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, को 2 सफदरजंग रोड स्थित यह परिसर विशेष रूप से सामाजिक और खेल क्लब के संचालन के उद्देश्य से पट्टे पर दिया गया था। एलएंडडीओ ने आगे कहा कि आसपास की सरकारी भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया के तहत इस क्षेत्र की भूमि अब तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवश्यक हो गई है।

आदेश के अनुसार, भूमि एवं विकास कार्यालय 5 जून को इस परिसर का कब्जा अपने नियंत्रण में लेगा। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि पर परिसर का शांतिपूर्ण रूप से कब्जा विभाग के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा।

ब्रिटिश दौर में हुई थी क्लब की शुरुआत

यह क्लब पिछले 113 सालों से उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। सन 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में स्थापित यह संस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शाही अधिकारियों और शासक वर्ग के लिए एक सामाजिक स्थल के रूप में बनाई गई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल शब्द हटा दिया गया लेकिन क्लब की संस्कृति, परंपराएं और प्रतिष्ठा काफी हद तक बरकरार रहीं।