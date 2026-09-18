गुरुग्राम में बाइक राइडर शिवानी चौहान उर्फ ​​सिया से जुड़े हिट-एंड-रन मामले में आरोपी ड्राइवर कल्याण बैंसला और सह-आरोपी लवनीश को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगी।

बैंसला और सह-आरोपी लवनीश को शुक्रवार को दो दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद सिविल जज निधि बेनीवाल की अदालत में पेश किया गया। इससे पहले गुरुग्राम की एक अदालत में पेश किए जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

घटना के समय कथित तौर पर कार में उसके साथ मौजूद 33 वर्षीय कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई 34 वर्षीय लवनीश को दो दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

इस बीच, सिया ने कहा है कि केवल बैंसला की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है और उन्होंने कार में कथित तौर पर मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी।

मंगलवार रात जिला अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवानी चौहान ने कल्याण बैंसला के चचेरे भाई कमल द्वारा की गई टिप्पणियों का भी जवाब दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वह पीड़ित होने का नाटक कर रही हैं।

शिवानी चौहान ने कहा कि अगर बैंसला को कुछ दिनों के भीतर जमानत मिल जाती है, तो इसे मामले में कड़ी कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार में दो और लोग थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

इससे पहले, चचेर भाई कमल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि उसका चचेरा भाई बैंसला निर्दोष है। उन्होंने कहा कि लड़की खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है। कल्याण निर्दोष है।

कमल की टिप्पणियों का जवाब देते हुए शिवानी चौहान ने कहा था कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि मैं पीड़ित होने का नाटक कर रही हूं और यह सब अपने समर्थकों के लिए कर रही हूं। मैंने 2022 में दिल्ली के कालकाजी से नगर निगम चुनाव लड़ा था। मैं सबसे युवा उम्मीदवार थी। दिल्ली में हर कोई मुझे जानता है। घटना के बाद मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब यह उजागर हो गई है। मैं अपने लिए दृढ़ रहूंगी। मुझे उनके समर्थकों की बातों की परवाह नहीं है। उनकी मानसिकता सरासर गलत है।

कबड्डी प्लेयर, बॉडी बिल्डर, जिम ओनर या…, गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाला आरोपी कल्याण बैंसला कौन है?

गुरुग्राम हिट एंड रन केस की चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपी कल्याण बैंसला की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपी कौन है और क्या करता है? हालांकि आरोपी का इंस्टा अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।